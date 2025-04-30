Ритейлер «Магнит» объявил о покупке сети «Азбука вкуса»

Один из крупнейших ритейлеров России «Магнит» официально объявил на своем сайте о приобретении контрольного пакета долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», которая владеет брендом «Азбука вкуса». Сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от ФАС и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На текущий момент «Азбука вкуса» оперирует 171 магазином в Москве, Подмосковье и Петербурге. Общая торговая площадь активов составляет 100,4 тыс. кв. м, из которых около 77,9 тыс. кв. м приходится на супермаркеты. В контур сделки вошли пять собственных хлебопекарных и кондитерских производств. Фабрики-кухни «Азбуки вкуса» выпускают более 5,7 тыс. наименований продукции.

В рамках сделки «Магнит» также приобрел три распределительных центра и складскую инфраструктуру доставки общей площадью 47 тыс. кв. м. в двух столицах. Бренд «Азбука вкуса» и ключевую управленческую команду новый владелец пообещал сохранить.

Ранее «Ъ» сообщал, что розничную сеть «Азбука вкуса» планировала приобрести «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая в 2019 году приобрела более 40% акций сети гипермаркетов «Лента».

Андрей Маркелов