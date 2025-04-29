Торговая война на поражение

Дефицит внешней торговли товарами США вырос в марте до рекордных за всю историю $162 млрд. Увеличение произошло из-за наращивания импорта сразу на 31% в годовом выражении — в ожидании тарифных ограничений американские компании наращивали запасы товаров, в том числе промежуточных. Вызванный этим кратковременный рост деловой активности в итоге, по всей видимости, сменится спадом, отмечается в опубликованном NBER препринте статьи группы американских экономистов «Макроэкономика тарифных шоков». Их исследование показывает, что ответные пошлины кратно повышают вероятность замедления экономического роста для страны-инициатора торговой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контейнеровоз в порту Джерси-Сити (США)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Контейнеровоз в порту Джерси-Сити (США)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

В марте дефицит внешней торговли товарами в США вырос до $162 млрд — до максимума за всю историю подсчетов. В феврале показатель оценивался в $147,9 млрд, и аналитики прогнозировали его сохранение вблизи этого уровня. Фактическое же значение объясняется кратным ростом импорта: год к году он увеличился на 30,8%, а месяц к месяцу на 5%, до $342,7 млрд. Поставки потребительских товаров в годовом выражении расширились на 55,5%, до $102,8 млрд, промышленных товаров — на 37,8%, до $74,6 млрд, средств производства — на 22,2%, до $92,8 млрд. Такая динамика объясняется ожиданием тарифных ограничений: готовясь к торговой войне, американские компании активно расширяли запасы иностранной продукции. Экспорт США год к году вырос куда менее значительно, на 6,8%, до $180,8 млрд.

Временный подъем деловой активности, который может наблюдаться в связи с увеличением импорта промежуточных товаров, в ближайшие месяцы сменится спадом из-за невозможности оперативно заменить ключевые ввозимые товары.

Это следует из препринта статьи «Макроэкономика тарифных шоков», опубликованного группой американских экономистов в рабочих документах Национального бюро экономических исследований (NBER). В ней авторы оценили влияние тарифных ограничений на торговый баланс и рост экономики страны, их инициирующей.

По оценкам авторов, введение тарифов может снизить торговый дефицит страны-инициатора мер, однако любые ответные ограничения нивелируют все позитивные эффекты от вводимых пошлин. Наступление рецессии в такой стране в этих условиях становится фактически безальтернативным. Уровень же оптимальных пошлин, позволяющий балансировать риски такой экономической политики с ее потенциальными выгодами, при обострении торговых противоречий заметно снижается.

Отметим, что усиливающиеся риски рецессии в США, на которые указывают в том числе аналитики Goldman Sachs и Moody's Analytics, могут обернуться смягчением денежно-кредитной политики ФРС уже летом.

Напомним, точечный график регулятора предполагает ставку в диапазоне 3,75–4% к концу 2025-го, аналитики в среднем закладывают три раунда ее снижения до конца года.

В мае же ФРС, по всей видимости, сохранит осторожность в действиях и заявлениях — об этом свидетельствуют выступления членов совета управляющих регулятора. Его представители в последние недели неоднократно говорили о важности терпения в условиях динамично меняющейся ситуации и настаивали на том, что судить о долгосрочных эффектах нынешней экономической политики пока рано. На сохранение ставки на мартовском уровне указывают и поступающие данные: инфляция, по оценкам ФРС, остается «несколько повышенной», а инфляционные ожидания на фоне решений президенты Дональда Трампа растут.

Индекс потребительского доверия в США при этом снизился до минимальных с июля 2022 года 52,2 пункта (57 пунктов в марте, 77,2 — в прошлом апреле), а индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода сократился до 47,3 пункта с 52,6 пункта в марте. С учетом заявлений ФРС и статистики опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что по итогам заседания 6–7 мая регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых.

Кристина Боровикова