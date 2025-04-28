Макрон: давление на Россию усилится для достижения мира на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о близости прекращения огня на Украине. По его словам, чтобы это произошло, в течение ближайших восьми-десяти дней давление на Россию будет усилено. Среди методов воздействия французский лидер обозначил введение санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины»,— отметил господин Макрон в интервью Paris Match. Он убежден, что грядущие две недели станут ключевыми в процессе заключения мирной сделки.

«Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня»,— добавил французский президент. Речь идет о встрече Эмманюэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля. Оба приехали на похороны папы римского Франциска.

Кроме того, господину Макрону удалось провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и британским премьер-министром Киром Стармером. После этого французский президент заявил, что господин Зеленский готов к полному прекращению огня.

Подробности встречи — в материале «Ъ» «Под сенью Святого Петра».