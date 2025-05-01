И. о. президента Южной Кореи ушел в отставку перед выборами

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су подал в отставку, сообщает агентство «Рёнхап». Это позволит Хан Док Су баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yonhap / Reuters Фото: Yonhap / Reuters

Южнокорейский чиновник объявил о принятом решении на пресс-конференции в Сеуле. «С учетом тяжести ответственности, которую я несу в это трудное время, долго и тщательно обдумав, является ли такой шаг правильным и неизбежным, я решил, что если это единственный выход, я должен им воспользоваться»,— сказал он.

4 апреля Конституционный суд Южной Кореи одобрил импичмент предыдущего президента Юн Сок Ёля. 14 апреля он предстал перед судом по обвинению в организации мятежа. Дело возбудили за введение им военного положения в декабре 2024 года. Беспартийный Хан Док Су считается фаворитом среди потенциальных противников Демократической партии Южной Кореи, имеющей большинство в парламенте страны.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Суд вошел в военное положение».