Трампический шторм

Вторник, 29 апреля, стал особой датой для президента США Дональда Трампа: с момента его второй инаугурации прошло 100 дней. К этому рубежу 47-й хозяин Белого дома подошел с рекордами со знаками «плюс» и «минус»: он оказался необычайно плодовитым по числу подписанных указов, но вместе с тем и самым непопулярным президентом за последние десятилетия. Неординарные подходы к внутренним и внешним проблемам привели к многочисленным конфликтам не только с оппонентами, но и с партнерами. При этом жесткие меры администрации разочаровывают американских избирателей, которые в большинстве своем считают, что жизнь стала хуже. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп пообещал, что «волна перемен захлестнет страну». То, что произошло потом, доказало, насколько он был прав

Фото: Tom Brenner / Reuters В своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп пообещал, что «волна перемен захлестнет страну». То, что произошло потом, доказало, насколько он был прав

Фото: Tom Brenner / Reuters

В своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп пообещал, что «волна перемен захлестнет страну». И в этом глава Белого дома избирателя не обманул. Действия президента, как пишет The Washington Post, «выходили далеко за рамки типичных изменений, которые происходят каждые четыре года или восемь лет» при избрании нового лидера.

Более того, господин Трамп превзошел даже самого себя в первый президентский срок, считает газета.

В свой первый день в должности, 20 января 2025 года, Дональд Трамп подписал 26 указов, в том числе о выходе США из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения. Последняя выразила сожаление в связи с этим решением и предупредила о негативных последствиях для всей системы глобального здравоохранения. Но для Дональда Трампа, который пообещал заниматься в первую очередь внутренними проблемами США, это не стало аргументом.

Тогда же среди прочего 47-й президент отменил признание гендерной идентичности на государственном уровне, подтвердил конституционное право на свободу слова, помиловал 1,5 тыс. участников беспорядков 6 января 2021 года у Капитолия, отложил запрет на работу TikTok в США, внес мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций.

Кроме того, президент Трамп попытался положить конец гражданству по праву рождения для детей нелегальных иммигрантов и тех иммигрантов, которые находятся в США законно, но временно. При этом он объявил чрезвычайное положение на южной границе и развернул там вооруженные силы США. Борьба с нелегалами была одним из главных предвыборных обещаний господина Трампа. И, как сообщил Белый дом, количество незаконных пересечений границы за первые 100 дней Дональда Трампа сократилось на 95%.

В общей сложности за 100 дней господин Трамп подписал 141 указ. Это больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней пребывания в должности.

Ранее рекорд принадлежал Франклину Рузвельту, поставившему подпись под 99 указами. Джо Байден же за все четыре года у власти подписал 162 указа.

Активно занимался Дональд Трамп и внешней политикой. Он принял 14 иностранных лидеров, в том числе из Израиля, Индии, Франции, Великобритании, Италии. Самая скандальная встреча, бесспорно, была с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого фактически выгнали из Белого дома.

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В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что сможет в течение 24 часов после вступления в должность остановить конфликт на Украине. Однако до сих пор этого сделать не удалось. Подходы к разрешению украинского кризиса стали причиной ухудшения отношений США с некоторыми крупнейшими европейскими партнерами, которые говорят об угрозе трансатлантическому единству. Такую же негативную реакцию в Европе вызвал и процесс сближения США с Россией. Общение дипломатов двух стран, которое фактически было заморожено при Джо Байдене, теперь происходит на регулярной основе.

Другие значительные изменения касаются экономики: 47-й президент фундаментально пересмотрел подходы к ней, затеяв войну пошлин по всем фронтам. Обвал индекса S&P500 из-за угрозы полномасштабной торговой войны привел к худшему старту президентства на фондовом рынке за многие годы. Особенно острое противостояние — с Китаем. Весь мир ждет, какая сторона в итоге уступит. Большинство экономистов между тем скептически оценивают перспективы того, что господин Трамп все-таки достигнет своих целей в этом поединке.

47-й президент США также активно работал над тем, чтобы переформатировать федеральную бюрократию, раздвигая границы президентской власти. При нем были закрыты или готовятся к закрытию ряд федеральных министерств и ведомств, которые, по мнению новой власти в Вашингтоне, действуют против интересов страны и тратят деньги налогоплательщиков нецелевым образом. Жертвами стали, в частности, агентства по международному развитию (USAID) и по глобальным медиа (USAGM) — оплоты «мягкой силы» США.

Активность Дональда Трампа по сокращению госрасходов сопровождалась жесткими критическими замечаниями в адрес судебной системы, которая пыталась поставить заслоны на пути президента.

Суды, например, вынесли постановления против сокращения госрасходов и ликвидации федеральных рабочих мест через Департамент эффективности государственного управления, курируемый миллиардером Илоном Маском — на сегодня одним из ближайших соратников президента.

Пытались судьи помешать и массовой депортации нелегальных иммигрантов. В общей сложности в текущем году чиновники планируют депортировать из США 1 млн человек. Аналитики относятся к этой цели скептически, говоря, что такие амбиции непременно приведут к перегибам и дальнейшим судебным искам. Но Белый дом уверенно стремится к этой цели, невзирая на общественный резонанс.

Газета The Washington Post посчитала: хотя некоторые из планов 47-го президента и привели к позитивным изменениям, до исполнения всех предвыборных обещаний далеко. Из 31 ключевого предвыборного обещания 8 не были реализованы, а 5 столкнулись с серьезными препятствиями.

Тем временем максимально резкие меры администрации привели к тому, что медовый месяц Дональда Трампа с избирателями быстро подошел к концу. Исследование YouGov/CBS показало: к завершению первых 100 дней рейтинг господина Трампа упал до 45% (9 февраля показатель составлял 53%). 55% избирателей сейчас негативно отзываются о деятельности главы государства.

53% респондентов уверены, что ситуация в экономике стала хуже, лишь 28% считают иначе. И почти половина опрошенных утверждают, что их благосостояние при Дональде Трампе ухудшилось, хотя развитие экономики было одним из главных лозунгов его избирательной кампании.

По данным CNN, ситуация для господина Трампа еще хуже, чем по подсчетам YouGov/CBS: его поддерживают лишь 41% респондентов.

И это ниже, чем у любого другого лидера США к тому же моменту по крайней мере за последние семь десятилетий — со времен Дуайта Эйзенхауэра, в 1957 году заступившего на второй срок. Для сравнения: рейтинг Джо Байдена через 100 дней составлял 57%.

Профессор истории в Университете штата Монтана Джоан Хофф в беседе с The Washington Post отметила, что ни один президент со времен Франклина Рузвельта не демонстрировал такой быстрый темп изменений, как Дональд Трамп. По ее мнению, в определенном смысле «это было эффективно»: «Трамп сбивает с толку общественность — и демократов, в частности,— с точки зрения того, как на него реагировать… Это заставило демократов бегать, пытаясь понять, что делать». При этом, по словам эксперта, Дональд Трамп отличается от Франклина Рузвельта тем, что 32-й президент был относительно последователен в своих подходах, в то время как 47-й этим похвастаться не может. И это в том числе приводит к разочарованию избирателей.

Екатерина Мур