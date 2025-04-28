Глава пожарной безопасности Забайкалья уволился в разгар пожаров, чтобы «отдохнуть»

Руководитель департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края Ринат Хисматулин освобожден от занимаемой должности. Как сообщает пресс-служба правительства региона, чиновник написал заявление «по собственной инициативе». В пресс-службе департамента сообщили изданию «Чита Онлайн», что увольнение господина Хисматулина связано с желанием «просто отдохнуть». Он намерен «заняться детьми, внуками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ринат Хисматулин

Фото: Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Ринат Хисматулин

Фото: Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края

Уже завтра, 29 апреля, к исполнению обязанностей начальника департамента приступит Андрей Ковальчук, занимавший ранее в этой структуре должность заместителя руководителя—начальника отдела по пожарной безопасности. Глава Забайкальского края Александр Осипов подписал соответствующее распоряжение.

Забайкалье остается наиболее подверженным лесным и ландшафтным пожарам регионом России. По данным на сегодня, 28 апреля, здесь действует 35 пожаров на площади 314,2 тыс. га.

Влад Никифоров, Иркутск