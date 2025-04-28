Горит один за всех

Забайкальский край уже больше месяца удерживает статус самого пострадавшего от огня региона. К концу апреля здесь сконцентрировано 99% природных пожаров страны, если считать по площади объятых пламенем территорий, и свыше 60%, если вести подсчет возгораний. Местные власти уверены, что причиной большинства пожаров является человеческий фактор. Они утверждают, что за 30 лет регион потерял 30% лесного фонда, и увеличили награду за сообщения о поджигателях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @zabmchs Фото: @zabmchs

Утром 28 апреля огонь бушевал на 314,2 тыс. га (плюс 3,2 тыс. га на землях Минобороны). К вечеру площадь пожаров в Забайкалье выросла еще на 15 тыс. га, уточнило ФБУ «Авиалесоохрана». В восьми других регионах России с действующими лесными пожарами их общая площадь не превышала на тот момент 1,9 тыс. га.

Первый лесной пожар в Забайкалье был зафиксирован 24 марта — площадь возгорания в Читинском лесничестве составила 1,5 га. В этот же день глава края Александр Осипов ввел в регионе режим повышенной готовности. Неделю спустя, 31 марта, в регионе горел лес уже на площади 373 га, было зафиксировано пять очагов. На остальной территории России лесных пожаров в это время не было. Возгорания потушили, но через неделю в крае огонь прошелся по 24 тыс. га (плюс около 1 тыс. га на землях Минобороны). 14 апреля общая площадь пожаров в Забайкалье выросла до 47,7 тыс. га. К 21 апреля — до 152 тыс. га. В лесах края установлен режим ЧС.

На тушении лесных пожаров работают 1470 парашютистов и десантников «Авиалесоохраны», работников Забайкаллесхоза и привлеченных лиц. В том числе более 780 пожарных из подразделений «Авиалесоохраны» Коми, Югры, Бурятии, Якутии и Иркутской области, а также федеральной группировки ведомства. Задействованы 166 единиц наземной техники, включая бульдозеры, тракторы с плугами, вездеходы, автоцистерны.

Однако самые крупные очаги зафиксированы на северо-западе края в труднодоступных районах, куда невозможна доставка наземной техники.

«В районы тушения отдельных пожаров удалось доставить бульдозеры. Но при прокладке минерализованных полос они выходят из строя из-за обилия в грунте камней. От ударов и постоянного трения о камни у бульдозеров срываются гусеницы»,— сетуют в «Авиалесоохране». В результате пожарные вынуждены работать «только вручную при помощи лопат, топоров-мотыг, ранцевых лесных огнетушителей», говорят в ведомстве.

По данным минприроды Забайкалья, с начала пожароопасного сезона в крае сгорело 525 тыс. га. Это четверть от общей площади природных пожаров за весь 2024 год — около 2 млн га. Региональные власти утверждают, что большинство возгораний вызваны человеческим фактором — это неконтролируемые самовольные палы сухой травы на сельхозземлях, в степях, в населенных пунктах, а также непотушенные костры в лесах. «За прошедшие 30 лет регион на 30% потерял свой лесной фонд,— сетовал Александр Осипов в апреле во время визита в регион главы Минприроды РФ.— Люди, проживающие в сельской глубинке, считают, что огонь позволяет им что-то решать. Кто-то сжигает мусор, кто-то отжигает пастбища, чтобы скотина лучше питалась. Необходимо понять, что огонь — реальная угроза жизни и здоровью людей, имуществу, и изменить свои привычки».

15 апреля господин Осипов выступил с экстренным обращением к жителям края, призвав население присоединиться к борьбе с поджигателями. Он напомнил, что вознаграждение за поимку поджигателя в Забайкалье увеличено с 50 тыс. до 250 тыс. руб., а за достоверную информацию о таких людях — с 40 тыс. до 150 тыс. руб. На следующий день вице-премьер правительства Забайкалья Виктория Бессонова предложила лишать родительских прав людей, чьи дети поджигают траву. По ее информации, около 40% всех поджигателей в крае — несовершеннолетние.

Кроме того, региональное правительство выступило с инициативой частичного ограничения поджигателей в гражданских правах, в частности, предложило запретить им оформлять «дальневосточный гектар» или охотничью лицензию.

«Один случай нарушения противопожарного режима должен стать для человека разрушающим всю его дальнейшую жизнь,— заявил министр природных ресурсов региона Павел Волжин.— Мы теряем тысячи гектаров леса из-за меркантильных желаний человека выжечь сенокос к новому сезону или заняться незаконной заготовкой леса». А в субботу, 26 апреля, губернатор Александр Осипов поручил расставить в лесах фотоловушки, «которые круглосуточно будут фиксировать нарушения». «Каждый поджигатель должен быть оштрафован, и за ним должен быть организован дальнейший контроль»,— сказал он.

Отметим, что возгорания в Забайкалье практически не затронули населенные пункты. По данным регионального МЧС, с начала сезона удалось не допустить захода огня более чем в 30 населенных пунктах. Однако в селе Красный Чикой, поселке Новопавловка, а также в районе дачного поселка «Огонек» все-таки сгорели жилые дома и хранилище горюче-смазочных материалов. После этого СУ СКР России по Забайкальскому краю возбудило три уголовных дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Влад Никифоров, Иркутск