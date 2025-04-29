Войну в Газе ограничили дедлайном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает завершить военную операцию в секторе Газа к октябрю 2025 года, сообщают израильские официальные лица. В связи с этим еврейское государство приступает к интенсификации боевых действий в палестинском анклаве. 26 апреля радикальная группировка «Хамас» предложила израильскому правительству единовременное освобождение всех оставшихся заложников, которые были захвачены во время резни 7 октября 2023 года, в обмен на пятилетнее перемирие. Но Израиль счел, что длительная передышка позволит группировке восстановить свой потенциал и совершить новое нападение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Israeli Army / Reuters Фото: Israeli Army / Reuters

О намерениях Биньямина Нетаньяху завершить военную кампанию против «Хамаса» к октябрю этого года заявил представитель израильского аппарата безопасности, которого цитирует Israel Hayom. По его словам, премьер-министр не хочет, чтобы война в Газе длилась дольше двух лет. На установлении крайних сроков для военной операции в последние недели настаивали израильские министры. По их мнению, если палестинские боевики не пойдут на сделку об освобождении заложников, которая полностью устроит Израиль, то Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна применить всю свою огневую мощь и перейти к «решающей фазе» сухопутного наступления, возобновившегося 18 марта после непродолжительного затишья.

Сообщения о намерении ЦАХАЛа увеличить военное давление на «Хамас» появлялись регулярно.

Однако сейчас израильские военные приступили к реализации своих обещаний, утверждает источник Ynet. По его словам, еврейское государство расширяет операцию в Газе и увеличивает набор резервистов.

«Причина, по которой мы не интенсифицировали боевые действия сразу после окончания последнего перемирия, а вместо этого действовали поэтапно, заключалась в необходимости дать шанс переговорам об освобождении заложников,— цитирует Ynet одного из израильских политиков.— Мы по-прежнему хотим приложить все усилия, чтобы вернуть заложников домой, но наше терпение не безгранично».

«Хамас» 26 апреля предложил Израилю через посредников новую мирную инициативу, согласно которой боевики соглашались вернуть всех — живых и мертвых — заложников, захваченных во время «черной субботы». Однако взамен требовали от правительства Нетаньяху согласиться на пятилетнее перемирие в Газе. Израиль с ходу отклонил эту инициативу. Как пояснил неназванный израильский чиновник, которого цитирует The Times of Israel, пятилетняя передышка позволит палестинской группировке «перевооружиться, восстановиться и продолжить войну против Израиля».

Один из наиболее предпочтительных для властей вариантов, которые разработало израильское командование,— это наращивание ударов по Газе с минимизацией гуманитарной помощи, утверждает Ynet.

Как считают собеседники издания, «Хамас» использует гуманитарные грузы, предназначенные для мирных жителей, для финансирования своих вылазок, выплаты жалованья боевикам и пополнения оружейных запасов. «Один грузовик с гуманитарной помощью позволяет “Хамасу” содержать целую бригаду»,— цитирует Ynet одного из старших командиров ЦАХАЛа.

По данным The Guardian, израильская сторона в последние недели прекратила оповещать жителей Газы о необходимости перемещаться в гуманитарные зоны из-за обострения ситуации в том или ином районе сектора. Один из иностранных чиновников, который говорил с изданием на условиях анонимности, пояснил, что на встрече с гуманитарными организациями представители ЦАХАЛа уклонились от ответа на вопрос, будут ли они маркировать гуманитарные зоны на территории Газы. «В этом есть логика: если они не будут восстанавливать гуманитарные зоны, то, следовательно, они не могут гарантировать безопасность передвижения в пределах этих зон для гуманитарных работников или гражданских лиц»,— предположил источник The Guardian.

Текущие военные приготовления уже насторожили израильский Форум семей заложников — организацию, вокруг которой объединились родственники жертв «черной субботы». «Зачем продолжать делать то же самое и ожидать иного результата? Зачем еще глубже погружаться в трясину Газы? Пришло время проявить мужество и действовать мудро — достичь соглашения, которое вернет всех заложников домой и положит конец войне. Израильское правительство может вернуть всех заложников уже завтра утром — если захочет»,— говорится в заявлении организации.

Нил Кербелов