США и Украина подписали ресурсную сделку

США и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам. О создании инвестиционного фонда реконструкции США и Украины сообщается на сайте Министерства финансов США.

В сообщении указано, что Минфин США и Международная корпорация финансирования развития будут сотрудничать с правительством Украины в управлении подписанной программой.

«Это экономическое партнерство позиционирует две наши страны для совместной работы и совместных инвестиций, чтобы гарантировать, что наши общие активы, таланты и возможности смогут ускорить экономическое восстановление Украины»,— говорится в документе.

В опубликованном на сайте сообщении также указываются слова министра финансов США Скотта Бессента о том, что соглашение — «сигнал» для России о том, что администрация президента США Дональда Трампа «привержена мирному процессу».

Подписание первого варианта соглашения между США и Украиной сорвалось в феврале из-за конфликта между президентами в Белом доме. Переговоры возобновились, но, по данным СМИ, Вашингтон ужесточил условия. В апреле стороны подписали меморандум о намерении заключить соглашение. Господин Трамп заявил, что сделка позволит США вернуть «миллиарды долларов», выделенные Киеву с февраля 2022 года.

Подробнее о подписании сделки — в материале «Вредные ископаемые».