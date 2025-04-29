МИД Венгрии сообщил о решении парламента выйти из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет»,— написал господин Сийярто в соцсети X.

Правительство Венгрии 3 апреля внесло на рассмотрение парламента законопроект о выходе из МУС. Решение было принято после того, как международный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Венгрия считает, что МУС «дискредитировал не только себя, но и всю международную систему». В этом же месяце господин Нетаньяху посетил Венгрию, проигнорировав ордер МУС на арест.

После принятия проекта закона Венгрия должна уведомить ООН о выходе из МУС. Согласно международному законодательству, решение вступит в силу через год.

О том, как работает МУС, читайте в справке «Ъ».