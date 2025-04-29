МИД Венгрии сообщил о решении парламента выйти из МУС
Парламент Венгрии проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
Петер Сийярто
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет»,— написал господин Сийярто в соцсети X.
Правительство Венгрии 3 апреля внесло на рассмотрение парламента законопроект о выходе из МУС. Решение было принято после того, как международный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Венгрия считает, что МУС «дискредитировал не только себя, но и всю международную систему». В этом же месяце господин Нетаньяху посетил Венгрию, проигнорировав ордер МУС на арест.
После принятия проекта закона Венгрия должна уведомить ООН о выходе из МУС. Согласно международному законодательству, решение вступит в силу через год.
О том, как работает МУС, читайте в справке «Ъ».