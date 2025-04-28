Версия Cartier не вписалась в приговор

Хамовнический райсуд Москвы приговорил к 9 годам заключения бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина за получение взятки в размере 31,5 млн руб. от экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Последний, лоббировавший выделение грантов пяти подконтрольным ему компаниям, получил 8,5 года колонии. Оба осужденных также должны выплатить штрафы по 315 млн руб. Версию о том, что предприниматель захватил деньги не на подкуп чиновника, а чтобы купить своей супруге браслет Cartier, суд не принял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на то что Максима Паршина взяли с частью денег, он отсидит девять лет за всю сумму

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Несмотря на то что Максима Паршина взяли с частью денег, он отсидит девять лет за всю сумму

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Несмотря на то что в начале процесса Максим Паршин находился в СИЗО, а господин Моносов — на свободе, оглашение приговора оба встретили в клетке с бронированным стеклом. В ней, как писал “Ъ”, бизнесмен очутился в день прений сторон из-за того, что нарушил подписку о невыезде, когда ездил к семье из Москвы в Санкт-Петербург и возвращался в столицу с небольшим опозданием.

Напомним, что, согласно фабуле обвинения, в 2022 году господин Паршин, курировавший деятельность Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), которому Минцифры выделяло из бюджета гранты на внедрение российского программного обеспечения, решил извлечь выгоду из занимаемого положения. Чиновник обеспечил преимущественное рассмотрение заявок предложенных господином Моносовым 14 компаний в конкурсах. По их итогам в ноябре и декабре 2022 года победили пять фирм. Каждой из них выделили гранты размером от 70 млн до 100 млн руб., а всего свыше 450 млн руб.

Взятки чиновника должны были составить от 5% до 10% от выделенных денег, а в сумме 31,5 млн руб. При получении от господина Моносова первого транша в размере 3,75 млн руб. в московском ресторане «Воронеж» господина Паршина задержали. Поскольку, согласно разъяснениям пленума Верховного суда, вне зависимости от полученной суммы получателям взяток вменяют оговоренную выплату, чиновнику инкриминировали взятку на все 31,5 млн руб.

Первоначально Максим Паршин признал вину, но затем отказался от этих показаний.

Александр Моносов же под конец процесса и вовсе изложил нетривиальную версию о том, что, отправляясь на встречу с чиновником, он перепутал папки: вместо той, где находились документы о проблемах в IT-отрасли, он принес ту, в которой лежали деньги для покупки супруге браслета Cartier. Украшение он якобы планировал подарить супруге на день рождения.

Однако обвинение сочло данную версию несостоятельной, а прокурор Антон Третьяков в прениях сторон процитировал результаты прослушки встреч чиновника и коммерсанта. В них Максим Паршин обещал «зачистить» состав грантового комитета, с участниками которого ему приходилось проводить «сеансы групповой психотерапии», чтобы заставить голосовать за нужные фирмы и «не умничать». «Сейчас они у меня все впишутся»,— обещал Паршин Моносову.

За получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) гособвинитель требовал отправить бывшего замглавы Минцифры в колонию строгого режима на 13 лет со штрафом в 315 млн руб., а предпринимателя Моносова — на 12 лет со штрафом в 500 млн руб.

Однако решение судьи Ольги Желязковой оказалось несколько мягче: господину Паршину она дала 9 лет строгого режима, а господину Моносову на полгода меньше — 8,5 года заключения. По приговору оба также должны выплатить штрафы в размере десятикратной суммы взятки — 315 млн руб. При этом суд лишил экс-замглавы Минцифры чина действительного государственного советника 3-го класса (соответствует званию генерал-майора), запретив в течение шести лет после освобождения занимать руководящие должности на госслужбе, а бизнесмену Моносову — в течение пяти лет в коммерческих организациях.

Изъятые при задержании 3,75 млн руб. были конфискованы. Имущество же подсудимых на общую сумму 200 млн руб. осталось под арестом для исполнения приговора в части выплаты штрафов.

Стоит отметить, что заплатить его господину Моносову будет вполне под силу. У бизнесмена, который ранее продал большую часть своей доли в БФТ «Ростелекому», на счетах оказалось порядка 600 млн руб.

Адвокат Максима Паршина Дарья Шульгина и защитник Александра Моносова Денис Саушкин заявили “Ъ”, что не согласны с приговором и намерены подать апелляцию. Они отметили, что позиция фигурантов остается неизменной: свою вину они отрицают, считая, что их слова в ходе встреч «прокурор выдернул из контекста и интерпретировал по-своему». В таблице же, которую во время встречи господин Моносов показывал господину Паршину, содержалась вовсе не сумма «откатов», которые полагались чиновнику, а «анализ рисков неисполнения фирмами контрактов», заявил господин Саушкин.

Мария Локотецкая