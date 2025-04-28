МИД Украины ответил на предложение Путина о перемирии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев поддерживает долгосрочное прекращение огня длительностью как минимум 30 дней. Так он ответил на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 мск с 10 на 11 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Фото: Kaan Soyturk / Reuters Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

«Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней, значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, по крайней мере на 30 дней»,— написал Андрей Сибига в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Владимир Путин сегодня, 28 апреля, сообщил, что российская армия остановит боевые действия с Украиной в честь празднования 80-летия Победы. В его заявлении говорилось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. Если перемирие будет нарушено, российская армия даст «адекватный и эффективный ответ», заверил президент.

В апреле Владимир Путин ввел 30-часовое пасхальное перемирие. Украина в ответ предложила продлить режим прекращения огня на 30 дней. Позднее российский президент заявил о необходимости проанализировать итоги пасхального перемирия. Минобороны РФ обвиняло Украину в срыве договоренностей.

Лусине Баласян