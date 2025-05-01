Fox News: Уолц покинул пост советника Трампа по нацбезопасности

Майк Уолц покинул пост советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, сообщает телеканал Fox News. На этой должности его может заменить спецпосланник президента Стив Уиткофф, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Вместе с господином Уолцем был уволен его заместитель Алекс Вонг, передает телеканал со ссылкой на источники. Официально об увольнениях не сообщалось. «Мы не будем реагировать на сообщения анонимных источников»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ожидается, что президент публично выскажется по поводу увольнений, сообщает Fox News.

Как пишет Politico, господин Уолц утратил доверие других представителей Белого дома. В марте он случайно добавил главного редактора газеты The Atlantic в секретный чат мессенджера Signal. В чате обсуждалась военная операция против йеменских хуситов.

Подробнее о скандалах с Signal — в материале «Ъ» «Глава Пентагона вновь попал в Сигналгейт».