Миллиардеру светит ремонт

Розничная сеть OBI может перейти под контроль структур «Севергрупп» Алексея Мордашова. Группа «Синдика» приняла решение продать актив из-за плохих финансовых показателей, рассчитывая выручить за него более 7 млрд руб. Но в реальности стоимость сделки скорее окажется символической: бизнес одной из крупнейших в России сетей товаров для дома и ремонта давно убыточен. После завершения сделки развитием OBI может заняться подконтрольная «Севергрупп» сеть «Лента».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мордашов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Мордашов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова (его состояние Forbes оценивает в $28,6 млрд) могут выкупить сеть гипермаркетов OBI, сообщило издание Shopper’s со ссылкой на нескольких консультантов и арендодателей. По их информации, бизнесмен уже получил долю в компании, выкупив ее у структур ХК «Синдика» Арсена Канокова. Собеседники “Ъ” на рынке эту информацию подтвердили.

Президент «Синдики» Олег Эскиндаров пояснил “Ъ”, что 25% в компании проданы новому стратегическому инвестору, не раскрыв имя покупателя и деталей сделки.

В «Севергрупп» и «Ленте» (также контролируется господином Мордашовым) от комментариев отказались. В OBI “Ъ” оперативно не ответили.

Немецкая OBI GmbH работала в России с 2003 года, специализируется на продажах DIY-товаров. С началом вооруженного конфликта на Украине немецкая сторона вышла из российского бизнеса. Магазины приостанавливали работу, но позднее были запущены вновь. Основные российские юрлица OBI (ООО «Оби ФЦ», ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками — Казань») несколько раз меняли собственников. В 2023 году они перешли АО «Аллонж», которое СМИ связывали со структурами «Синдики». В конце апреля 2025 года по 24,99% в трех из пяти юрлицах OBI получило ООО «Гермес», следует из данных СПАРК. Бенефициаром компании выступает малоизвестный предприниматель Владимир Захватошин.

OBI остается одним из крупнейших DIY-ритейлеров на российском рынке, управляя 26 магазинами. Компания, по подсчетам Infoline, занимает восьмое место среди профильных сетей. В 2024 году выручка сети составила 24,6 млрд руб., прибавив 4,2% год к году.

За продажу OBI «Синдика» планировала выручить 7–8 млрд руб., но рыночная цена актива, скорее всего, меньше из-за «околонулевого показателя EBIDTA», отмечает источник “Ъ” на рынке торговой недвижимости.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что стоимость сделки по покупке OBI составила более 5 млрд руб. Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков склоняется к тому, что цена актива вовсе была символической: «Бизнес давно глубоко убыточный, за прошлый год убыток от продаж достиг 3 млрд руб.». Эксперт предполагает, что для зарубежных собственников российский рынок не был ключевым, а после передачи актива новым владельцам могли быть допущены управленческие ошибки.

Именно неудовлетворительные финансовые показатели побудили «Синдику» продать бизнес, говорит источник “Ъ” на рынке. Это, по его мнению, может быть связано в том числе с неудачным расположением магазинов: объекты в торгцентрах привлекают все меньше внимания потребителей. Другой собеседник “Ъ” говорит, что с лета 2024 года структуры «Синдики» стали рассматривать не только продажу бизнеса, но и привлечение партнера. В начале 2025 года, по его словам, с «Севергрупп» шли переговоры о передаче 50% долей в бизнесе OBI.

Собеседники Shopper’s предполагают, что после завершения сделки со структурами господина Мордашова OBI будет интегрирован в бизнес «Ленты». Но и после этого сеть, скорее всего, продолжит работу под собственной вывеской, предполагает источник “Ъ” на рынке розничной торговли. Для «Ленты» эта сделка, по его мнению, вряд ли будет иметь существенный синергетический эффект: OBI проигрывает конкурентам. Оборот рынка DIY-ритейла, согласно Infoline, в 2024 году составил 5,7 трлн руб., прибавив 18,7% год к году. Но сейчас темпы его роста замедляются: по итогам этого года они могут составить 6–8%, прогнозировали ранее в «Лемана Про». Это связано со снижением спроса на жилье и ростом стоимости ремонтных работ (см. “Ъ” от 16 апреля).

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва, Дарья Андрианова, Полина Трифонова