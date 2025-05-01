Болезнь свободы

Министерство юстиции предложило расширить перечень заболеваний, при которых недопустимо содержание под стражей. Это, по мнению ведомства, позволит людям «не испытывать физические страдания» в СИЗО. Сейчас в списке 86 диагнозов, а Минюст хочет расширить его до 166 и привести в соответствие с МКБ-10. Опрошенные “Ъ” правозащитники и медики положительно оценивают предложение Минюста. Адвокаты тоже приветствуют расширение перечня, но отмечают, что освобождение тяжелобольных арестантов затрудняет слишком сложная процедура получения медицинского заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В среду, 30 апреля, Минюст обнародовал проект поправок к постановлению правительства №3 «О медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей». Ведомство предлагает привести перечень в соответствие с МКБ-10 (международной классификацией болезней). Сейчас в постановлении указаны 86 заболеваний, включая некоторые инфекционные и паразитарные болезни, заболевания эндокринной системы, системы кровообращения, мочеполовой системы, органов дыхания и органов пищеварения. В мае прошлого года член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила “Ъ”, что Минюст планирует расширить перечень до 143 диагнозов. В опубликованном 30 апреля документе оказалось 166 пунктов. В их числе:

различные лимфомы, в том числе Ходжкина;

лейкозы, в том числе неуточненного типа;

некоторые доброкачественные новообразования;

гипотериоз, синдром Иценко-Кушинга, другие нарушения надпочечников;

болезни Крейтцфельдта-Якоба, Паркинсона, Крона, Дюринга, Бехтерева.

В перечень также включили дистонию, некоторые виды эпилепсии, острую хроническую лучевую болезнь тяжелой и крайней степеней, недержание кала и другие недуги. В отдельный блок Минюст вынес «заболевания (состояния), требующие оказания паллиативной медицинской помощи» и «наличие искусственного отверстия, требующего внимания и ухода», например колостомы.

«Необходимость корректировки перечня заболеваний обусловлена обращениями граждан и общественных организаций, а также результатами анализа правоприменения в сфере охраны здоровья лиц, находящихся в местах содержания под стражей», — говорится в пояснительной записке. Расширение списка «позволит людям с тяжкими видами заболеваний не испытывать физические страдания» в СИЗО, считает Минюст.

Руководитель комиссии по медицинскому сопровождению Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Анна Воробьева подтвердила “Ъ”, что тяжелобольным заключенным отказывают в освобождении из-за отсутствия их заболевания в перечне.

Такая же ситуация возникает, когда болезни есть в списке, но их форма не уточнена. «В ходе проверки медики могут прийти к заключению, что человек попадает под постановление, но это не какая-то крайняя стадия, когда нужно действительно отпустить человека. В итоге медики страхуются максимально и просто не освобождают никого»,— пояснила член ОНК.

Если в законодательстве пропишут коды МКБ, подозреваемые и обвиняемые будут знать, на что они могут рассчитывать, считает госпожа Воробьева. Упростит это и работу медиков: «Им будет легче ориентироваться, кого можно освободить». Также член ОНК считает правильным «создать рабочую группу экспертов и медиков, которые прописали бы к новому перечню свои методические рекомендации».

Член СПЧ Ева Меркачева назвала обновленный документ Минюста «просто замечательным». Она указывает, что в перечень вошли не только заболевания, «но также состояния (например, паллиативное.— “Ъ”), что крайне важно». Правозащитница согласна, что приведение законодательства в соответствие с МКБ-10 не позволит «двояко трактовать» многие недуги. «Иногда получалось, что болезнь у человека вроде как есть, но она то ли не так называется, то ли врачи ошиблись, то ли в принципе есть несколько ее наименований. В итоге человека не освобождали»,— поясняет госпожа Меркачева. Тем не менее она считает, что и обновленный перечень есть куда расширять. «Пусть примут таким, какой есть. Потом мы будем добиваться, чтобы еще туда включили несколько пунктов»,— заявила она “Ъ”.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн тоже поддерживает инициативу. Однако он считает главным препятствием к освобождению тяжелобольных «неопределенность» процедуры назначения медосвидетельствования. Адвокат указывает, что сейчас не установлены требования к медицинской документации, представляемой одновременно с ходатайством обвиняемого или его защитника. А обжалование отказа направить человека на медицинское освидетельствование может занять до нескольких месяцев. В связи с этим господин Рубинштейн предлагает параллельно пересмотреть процедуру получения медицинского заключения.

“Ъ” запросил комментарий у ФСИН, но ответа пока не получил.

Эмилия Габдуллина