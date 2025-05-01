Болезнь свободы
Минюст расширяет список заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО
Министерство юстиции предложило расширить перечень заболеваний, при которых недопустимо содержание под стражей. Это, по мнению ведомства, позволит людям «не испытывать физические страдания» в СИЗО. Сейчас в списке 86 диагнозов, а Минюст хочет расширить его до 166 и привести в соответствие с МКБ-10. Опрошенные “Ъ” правозащитники и медики положительно оценивают предложение Минюста. Адвокаты тоже приветствуют расширение перечня, но отмечают, что освобождение тяжелобольных арестантов затрудняет слишком сложная процедура получения медицинского заключения.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В среду, 30 апреля, Минюст обнародовал проект поправок к постановлению правительства №3 «О медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей». Ведомство предлагает привести перечень в соответствие с МКБ-10 (международной классификацией болезней). Сейчас в постановлении указаны 86 заболеваний, включая некоторые инфекционные и паразитарные болезни, заболевания эндокринной системы, системы кровообращения, мочеполовой системы, органов дыхания и органов пищеварения. В мае прошлого года член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила “Ъ”, что Минюст планирует расширить перечень до 143 диагнозов. В опубликованном 30 апреля документе оказалось 166 пунктов. В их числе:
- различные лимфомы, в том числе Ходжкина;
- лейкозы, в том числе неуточненного типа;
- некоторые доброкачественные новообразования;
- гипотериоз, синдром Иценко-Кушинга, другие нарушения надпочечников;
- болезни Крейтцфельдта-Якоба, Паркинсона, Крона, Дюринга, Бехтерева.
В перечень также включили дистонию, некоторые виды эпилепсии, острую хроническую лучевую болезнь тяжелой и крайней степеней, недержание кала и другие недуги. В отдельный блок Минюст вынес «заболевания (состояния), требующие оказания паллиативной медицинской помощи» и «наличие искусственного отверстия, требующего внимания и ухода», например колостомы.
«Необходимость корректировки перечня заболеваний обусловлена обращениями граждан и общественных организаций, а также результатами анализа правоприменения в сфере охраны здоровья лиц, находящихся в местах содержания под стражей», — говорится в пояснительной записке. Расширение списка «позволит людям с тяжкими видами заболеваний не испытывать физические страдания» в СИЗО, считает Минюст.
Руководитель комиссии по медицинскому сопровождению Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Анна Воробьева подтвердила “Ъ”, что тяжелобольным заключенным отказывают в освобождении из-за отсутствия их заболевания в перечне.
Такая же ситуация возникает, когда болезни есть в списке, но их форма не уточнена. «В ходе проверки медики могут прийти к заключению, что человек попадает под постановление, но это не какая-то крайняя стадия, когда нужно действительно отпустить человека. В итоге медики страхуются максимально и просто не освобождают никого»,— пояснила член ОНК.
Если в законодательстве пропишут коды МКБ, подозреваемые и обвиняемые будут знать, на что они могут рассчитывать, считает госпожа Воробьева. Упростит это и работу медиков: «Им будет легче ориентироваться, кого можно освободить». Также член ОНК считает правильным «создать рабочую группу экспертов и медиков, которые прописали бы к новому перечню свои методические рекомендации».
Член СПЧ Ева Меркачева назвала обновленный документ Минюста «просто замечательным». Она указывает, что в перечень вошли не только заболевания, «но также состояния (например, паллиативное.— “Ъ”), что крайне важно». Правозащитница согласна, что приведение законодательства в соответствие с МКБ-10 не позволит «двояко трактовать» многие недуги. «Иногда получалось, что болезнь у человека вроде как есть, но она то ли не так называется, то ли врачи ошиблись, то ли в принципе есть несколько ее наименований. В итоге человека не освобождали»,— поясняет госпожа Меркачева. Тем не менее она считает, что и обновленный перечень есть куда расширять. «Пусть примут таким, какой есть. Потом мы будем добиваться, чтобы еще туда включили несколько пунктов»,— заявила она “Ъ”.
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн тоже поддерживает инициативу. Однако он считает главным препятствием к освобождению тяжелобольных «неопределенность» процедуры назначения медосвидетельствования. Адвокат указывает, что сейчас не установлены требования к медицинской документации, представляемой одновременно с ходатайством обвиняемого или его защитника. А обжалование отказа направить человека на медицинское освидетельствование может занять до нескольких месяцев. В связи с этим господин Рубинштейн предлагает параллельно пересмотреть процедуру получения медицинского заключения.
“Ъ” запросил комментарий у ФСИН, но ответа пока не получил.