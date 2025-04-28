Смертельная экскурсия привела в колонию

В Москве 28 апреля суд вынес приговор по делу о смертельной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, которая в августе 2023 года унесла жизни восьми человек. Основатель сервиса онлайн-бронирования экскурсий Sputnik8 Александр Ким получил пять с половиной лет колонии, один из организаторов мероприятия Никита Дубас — восемь с половиной лет. Потерпевшим — родным погибших они должны заплатить в общей сложности 14 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал Никиту Дубаса (слева) и Александра Кима виновными в гибели людей по время подземной экскурсии

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Суд признал Никиту Дубаса (слева) и Александра Кима виновными в гибели людей по время подземной экскурсии

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На оглашении приговора по делу гражданина Казахстана Александра Кима и Никиты Дубаса зал заседаний в Мещанском райсуд столицы был почти заполнен — помимо большого количества журналистов пришли и около десятка потерпевших — родственников погибших во время экскурсии. От них к подсудимым было подано семь исков о возмещении ущерба на различные суммы, самая крупная, как ранее сообщал «Ъ», составила немногим более 10 млн рублей. Защитники на финальном заседании присутствовали не все, пришедший адвокат Денис Крохмаль переговаривался с женой Александра Кима Викторией Де. Напомним, в самом начале процесса она ходатайствовала об участии в разбирательстве в качестве защитника своего мужа, однако получила отказ.

Александру Киму и Никите Дубасу ГСУ СКР предъявило обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Трагедия, напомним, произошла 20 августа 2023 года. В тот день, несмотря на предупреждения синоптиков о надвигающемся ливне, группа из семи человек под руководством 32-летнего гида Константина Филиппова в 15 часов отправилась на часовую прогулку по подземной столице. Вниз они спустились через люк на улице Дурова. В районе Неглинки участники прогулки не смогли выбраться из коллектора, поскольку вода полностью затопила водосток. Все восемь человек погибли.

Обоих фигурантов арестовали 23 августа, с тех пор мера пресечения не менялась. По версии гособвинения, Александр Ким и Никита Дубас в 2019 году вступили в сговор с целью получения прибыли путем проведения экскурсий в Москве без соблюдения установленных требований. Александр Ким создал сервис онлайн-бронирования экскурсий Sputnik8.com (принадлежит ООО «Спутник»), Никита Дубас размещал объявления об экскурсиях по Неглинке, стоимость которых обычно составляла 4−8 тыс. руб., как на Sputnik8.com, так и еще на двух порталах — экскурсионного бюро «Авангард» (принадлежит ООО «Авангард») и Presentstar.ru (принадлежит компании «Трипстер»). Отметим, что гендиректор «Авангарда» Александр Лазовской уехал за границу и был объявлен в розыск.

По материалам дела, при проведении подземной экскурсии организаторами не были соблюдены сразу несколько важнейших правил безопасности. В частности, план маршрута не был размечен на поверхности земли, соответственно, не были определены люки, через которые можно было бы спастись находившимся внизу людям в случае опасности, и сами экскурсанты о них не имели информации. Кроме того, участники подземной прогулки не были снабжены рациями, которые позволили бы координировать действия в случае форс-мажора. Также у находившихся под землей людей не было при себе обязательных кислородных баллонов.

Наконец, организаторы экскурсии не уведомили о ее проведении спасательные службы. Все это в итоге, по данным обвинения, и привело к человеческим жертвам.

Никита Дубас вину признал частично, Александр Ким не признал вовсе. «Я владелец агрегатора,— сказал он.— Никаких экскурсий никогда не организовывал, а лишь размещал объявления об экскурсиях. Соответственно, ни в какой сговор ни с кем не вступал, потому что у такого сговора не было никакой цели». В прениях сторон Генпрокуратура требовала для Никиты Дубаса девять лет колонии, для Александра Кима — шесть лет. В итоге суд дал каждому на полгода меньше. При этом были частично удовлетворены все семь исков потерпевших — по каждому присуждено по 2 млн руб. После оглашения судебного решения адвокат Денис Крохмаль сказал, что обжалует его после изучения полного текста приговора.

Алексей Соковнин