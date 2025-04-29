Спасение унывающих

В 2024 году в России было продано 175,9 млн упаковок препаратов для лечения психических расстройств на 57 млрд руб., из которых только 8,46 млрд руб. пришлось на закупки лекарств за счет бюджета. Самостоятельные же траты пациентов на такие препараты выросли на 26%, до 48,5 млрд руб. Эксперты отмечают у граждан тенденцию к самолечению с помощью безрецептурных лекарств и склонность обращаться к психологу, а не к врачу.

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Много нервов

По оценке Всемирной организации здравоохранения, на 2019 год в мире от психических заболеваний, в том числе инвалидизирующих и с риском самоповреждения, страдали 970 млн человек. После пандемии COVID-19, по данным той же организации, количество пациентов с тревожными расстройствами возросло на 26%, с депрессивными — на 28%. В России, по результатам опроса Агентства социальных инициатив (участвовали 40 тыс. респондентов), проведенного в 2023 году, в состоянии глубокой депрессии находится каждый десятый, то есть около 15 млн человек. Более драматические результаты уже в 2025 году получили в Институте психологии РАН: там считают, что признаки депрессии есть примерно у 27% россиян.

Росстат не приводит официальных данных о смертности от психических и неврологических заболеваний, однако общемировая статистика говорит о том, что от них умирает 3,5% всего населения Земли. По стандартизованному показателю смертности большое депрессивное расстройство сопоставимо с диабетом, а жизнь людей, страдающих от этого заболевания, почти на восемь лет короче, чем в популяции в среднем.

В России отсутствуют федеральные программы лекарственного обеспечения пациентов с психическими заболеваниями. Бесплатным для пациента является только прием врача-психиатра, а выписанные препараты, если нет инвалидности, он приобретает за свой счет, рассказывает главный врач клиники «Роса» Вячеслав Филашихин. Исключения могут составлять лишь пациенты с шизофренией и эпилепсией. В Минздраве на запрос «Ъ-Review» о госпрограммах и лекарственном обеспечении не ответили.

По наблюдениям господина Филашихина, количество обращений с депрессиями, тревожными расстройствами и неврозами заметно растет с 2020 года.

Это объясняется социально-экономическими причинами, ростом численности городского населения, лучшим выявлением заболеваний психиатрами и доступностью их услуг (в том числе частных). Психиатр Илья Антипин добавляет, что чаще всего пациенты обращаются с депрессивными эпизодами, тревожно-фобическими расстройствами, тяжелым стрессом и нарушениями адаптации, реже — с соматоформными расстройствами. Впрочем, говорит врач, оплата приема пациента происходит по одному и тому же тарифу ОМС вне зависимости от диагноза и тяжести состояния.

Наличное дело каждого

Как подсчитал «Ъ-Review» на основе данных госзакупок, предоставленных аналитиками Headway Company, в 2024 году на антидепрессанты из средств регионов было потрачено 740 млн руб. (приобретено 2 млн упаковок). Это всего 9% от общего объема бюджетных средств, потраченных на все препараты по профилю «психиатрия» (в натуральном выражении доля антидепрессантов составляет 8% в структуре соответствующих госзакупок),— 8,46 млрд руб. совокупно.

Из них больше всего — 6,6 млрд руб.— было потрачено на нейролептики, применяемые главным образом при шизофрении. Кроме того, 5,7 млрд руб. было потрачено на препараты от эпилепсии (относится к неврологическим заболеваниям). Обе эти группы лекарств также входят в состав схем лечения пациентов с расстройствами эмоциональной сферы. Траты бюджетов регионов на нейролептики последние пять лет оставались примерно на одном уровне, на препараты от эпилепсии — выросли на 69%. В коммерческой рознице, в отличие от бюджетного сегмента, продажи нейролептиков в денежном выражении за пять лет удвоились (до 6,4 млрд руб.), препаратов от эпилепсии — выросли на 85% (до 6,8 млрд руб.). В натуральном выражении рост составил 55% и 37% соответственно (данные агентства DSM Group).

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что логика госзаказчиков базируется на сохранении трудоспособности пациентов: и эпилепсия, и шизофрения, в отличие от расстройств настроения, в большей степени выключают их из экономики.

Рост выручки в коммерческом сегменте эксперт связывает с тем, что все больше людей получают доступ к эффективной помощи. В бюджетном сегменте средняя стоимость упаковки психиатрического препарата последние пять лет составляла около 340 руб., в коммерческом — увеличилась со 160 до 322 руб.

Самым крупным госзаказчиком психиатрических препаратов (а также противоэпилептических средств) выступает Москва: столичные бюджетные медучреждения приобрели их на 3,2 млрд руб. Ситуация с закупками психиатрических лекарств в целом лучше в благополучных регионах страны. Из десяти самых крупных регионов-заказчиков шесть входят в топ-10 регионов по ВВП: помимо Москвы и области это Санкт-Петербург, Свердловская область, Красноярский и Краснодарский края. Такая же тенденция наблюдается в коммерческом сегменте: в Москве аптечные продажи этой группы лекарств составили 10,8 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 3,5 млрд, в Московской области — 3,4 млрд, в Краснодарском крае — 1,9 млрд, в Свердловской области — 1,6 млрд, в Республике Татарстан (этот регион также входит в топ-10 регионов по ВВП) — 1,5 млрд руб.

В благополучных регионах доступнее психиатрическая помощь, а люди, обеспечившие базовые потребности, более озабочены своим психическим здоровьем и готовы тратить на него деньги, полагает эксперт здравоохранения Николай Крючков. В то же время, по мнению господина Крючкова, тенденция не связана с высоким стрессом на работе в регионах с высоким ВВП.

Недоверие не лечится

Наименьшую динамику — 17% в денежном и 3% в натуральном выражении — из всех групп психиатрических препаратов год к году продемонстрировали анксиолитические средства (против тревоги). В 2024 году потребители потратили на них 9,8 млрд руб. (18,7 млн упаковок), в 2023-м — 8,4 млрд руб. (18,2 млн упаковок). Как в прошлом, так и в 2023 году абсолютными лидерами продаж стали средства, которые пациенты могут приобрести в аптеке без рецепта: «Афобазол» (40% в денежном и 32% в натуральном выражении) и гомеопатический препарат «Тенотен» (15% и 14%). В топ-3 в денежном выражении также вошел рецептурный, но не подлежащий строгому учету (выписывается на обычном, а не номерном бланке) «Грандаксин» (действующее вещество — тофизопам). В натуральном выражении с 29% продаж — также не подлежащий строгому учету «Атаракс» (гидроксизин). В госсегменте, напротив, почти 80% (3 млн упаковок на 483,5 млн руб.) составили недорогие (со средней стоимостью до 160 руб. за упаковку), но строго учетные транквилизаторы. По словам Вячеслава Филашихина, ни тофизопам, ни гидроксизин не заменят учетные успокоительные, однако они дают определенный эффект, а врачам проще их выписать из-за отсутствия строгих мер хранения и отпуска.

Однако эксперт отмечает, что в России довольно остро стоит проблема самолечения с помощью безрецептурных лекарств.

В результате серьезные заболевания поздно выявляются специалистами на том этапе, когда для адекватной помощи пациенту требуются существенные усилия. Это же, по его словам, относится к попыткам лечить психические заболевания с психологом, а не с врачом. Николай Крючков подтверждает, что за последние пять лет спрос на услуги психологов, в том числе онлайн, вырос примерно в полтора раза. При этом приверженность лечению, в том числе с помощью лекарственных препаратов, у психиатрических пациентов довольно низкая.

«Интерес к таким сервисам, как и спрос на услуги психиатров и соответствующие препараты, в следующие годы продолжит расти, однако глобального эффекта в отсутствие серьезных госпрограмм ожидать не приходится»,— заключает он. По словам господина Антипина, россияне по-прежнему боятся обращаться в психоневрологические диспансеры, главным образом из-за возможной постановки на учет. В то же время, по его словам, в ряде случаев с аффективной патологией (эмоциональными расстройствами) лучше работать именно в стационарных условиях: так пациент имеет лучшие шансы на выздоровление.

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Александр Осипов