Летальный заход

Суд в Ростове-на-Дону признал уроженца Мелитополя Егора Семенова виновным по делу о попытке массового отравления российских военных летчиков в Армавире. Он приговорен к 27 годам колонии строгого режима за теракт и госизмену. По версии следствия, 34-летний Семенов, действуя по заданию украинских спецслужб, добавил лекарственный препарат «Кордиамин» в торт и алкоголь, предназначенные для банкета летчиков, отмечавших юбилей своего выпуска. Однако военные не стали пробовать угощения от неизвестного отправителя и обратились в правоохранительные органы. В суде Семенов признал вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие установило, что осенью 2023 года, по заданию украинских спецслужб, Егор Семенов отправился в Армавир

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Следствие установило, что осенью 2023 года, по заданию украинских спецслужб, Егор Семенов отправился в Армавир

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд (находится в Ростове-на-Дону) приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова к 27 годам колонии строгого режима за госизмену и теракт с использованием отравляющих веществ (ст. 275 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Первые пять лет фигурант проведет в тюрьме.

Процесс проходил в закрытом режиме, однако представителей прессы допустили на оглашение обвинительного заключения и резолютивной части приговора.

Егор Семенов признан виновным в том, что по заданию украинских спецслужб намеревался отравить военных летчиков в Армавире (Краснодарский край).

Как стало известно в ходе следствия, Егор Семенов приехал в Россию на заработки в 2018 году и поселился в городе Химки Московской области. У осужденного есть жена и двое детей, он получил высшее образование, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимался установкой систем видеонаблюдения. В 2022 году получил гражданство России. Вскоре после этого Семенов, являясь противником проведения специальной военной операции, вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и согласился на сотрудничество с ними.

«Семенов записал видео на украинском языке, где зачитал текст соглашения о сотрудничестве со спецслужбами и назвал выбранный псевдоним — Номер 35», — сообщал прокурор на первом судебном заседании.

Осенью 2023 года, по заданию кураторов, Егор Семенов отправился в Армавир. Там он купил около 80 бутылок виски Jameson и 40 бутылок коньяка «Кочари», а также изготовил на заказ 20-килограммовый многоярусный торт с эмблемой Армавирского высшего авиационного училища. При помощи шприца Егор Семенов добавил в бутылки со спиртным и в торт лекарственный препарат «Кордиамин», который применяется для стимулирования нервной системы и при передозировке может вызвать судороги, проблемы с дыханием и привести к летальному исходу.

20 октября Егор Семенов вызвал курьера и отправил торт вместе с алкоголем в ресторан «Царская охота», где проходил банкет в честь 20-летия одного из выпусков Армавирского училища. В зале находились 77 человек. Курьер объяснил, что подарок якобы прислал один из выпускников, который сам не смог приехать на юбилей. Участники банкета разрезали торт, но не стали пробовать, так как он сильно пах лекарствами. Военные сообщили о ситуации правоохранителям, которые оперативно установили отправителя подарка.

Егор Семенов, уже купивший обратные билеты на самолет в Москву, был задержан. По данным следствия, в дальнейшем он вместе с семьей планировал уехать в Египет, кураторы обещали перевести ему для поездки 400 тыс. руб.

В суде фигурант полностью признал вину. В прениях государственный обвинитель просил назначить Семенову пожизненный срок. По данным источника «Ъ-Ростов», знакомого с ходом судебного следствия, защита просила суд проявить к фигуранту снисхождение.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Кристина Федичкина