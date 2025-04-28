Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин сообщил, что российская армия остановит боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. Перемирие объявлено в честь празднования 80-летия Победы. Господин Путин снова заявил о готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру»,— говорится в заявлении президента России. Если перемирие будет нарушено, российская армия даст «адекватный и эффективный ответ», отметил Владимир Путин.

Он добавил, что российская сторона «в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами».

19 апреля господин Путин объявил о 30-часовом пасхальном перемирии. Украина обещала также прекратить боевые действия на это время. МИД России позднее обвинил украинские власти в срыве договоренностей.

26 апреля Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кремль уточнил, что Москва ждет от Киева сигнала о готовности возобновить переговоры.

О попытках урегулирования российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Крым — ваш».