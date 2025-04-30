Округам уточнили границы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала новую схему одномандатных округов, которая будет применяться на выборах в Госдуму в 2026 году. Как оказалось, нарезка изменилась не только в тех регионах, где их число увеличилось или уменьшилось, но и там, где оно осталось неизменным. После утверждения новой схемы Госдумой иначе будут выглядеть избирательные территории в таких крупных субъектах, как, например, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловская область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По подсчетам «Ъ», границы одномандатных округов претерпели существенные изменения в 13 из 72 регионов, где их общее количество осталось неизменным. По-новому нарезаны округа в Крыму, Санкт-Петербурге, Дагестане, Татарстане, Чувашии, Владимирской, Самарской, Свердловской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Челябинской и Ульяновской областях.

Судя по представленной ЦИКом схеме, в Дагестане и Крыму комиссии отказались от так называемой лепестковой нарезки, когда столица субъекта делится на несколько округов, к которым, словно лепестки цветка, примыкают сельские территории. Раньше Махачкала была разделена между двумя округами — Северным и Центральным. Теперь административный центр Дагестана целиком входит в Махачкалинский. Симферополь ранее делился сразу на три части — между Симферопольским, Керченским и Евпаторийским округами. Теперь крымская столица входит в свой одноименный округ.

Впрочем, в большинстве субъектов «лепестковый» принцип сохранился, хотя границы были проведены по-новому. Например, в Татарстане изменения затронули все шесть округов, входящих в состав республики. Больше всего видоизменился Нижнекамский: раньше он включал Нижнекамск и северную часть региона, теперь — Нижнекамск, Елабугу и его южную часть. При этом Казань так и осталась разделенной между тремя округами, один из которых — Центральный — теперь включает только столичные районы (ранее к нему крепился пригородный «лепесток»).

В Свердловской области новые границы получили пять избирательных территорий из семи. Серьезнее всего видоизменился Нижнетагильский округ, где расположен Уралвагонзавод. В новой схеме туда «переехала» Верхняя Пышма со штаб-квартирой Уральской горно-металлургической компании. При этом районы Екатеринбурга, поделенного между четырьмя избирательными территориями, остались с прежней «пропиской».

В региональном избиркоме «Ъ» заявили, что любое изменение можно объяснить «интригующей версией», но на самом деле «это чисто картографическая и математическая работа».

В соседней Челябинской области основные изменения затронули административный центр, где произошла рокировка: Курчатовский район переместился из Челябинского в Металлургический округ, а Тракторозаводский район — наоборот. Также из первого округа во второй «переехал» Троицк.

Серьезные изменения произошли в Санкт-Петербурге. В составе Центрального округа, который состоял из части Центрального и целых Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов, теперь остался только Васильевский остров. Взамен к нему присоединился Кировский район, который раньше входил в Южный округ. Тот, в свою очередь, забрал часть Адмиралтейского, в том числе район Сенной площади. Петроградка из состава Центрального округа «переехала» в Северный, а он, в свою очередь, лишился района Финляндского вокзала и Пискаревки, которые «откусил» Северо-Восточный округ. Последний расширился за счет территории вокруг Эрмитажа. Наконец, Кронштадт полностью перешел из состава Северо-Западного округа в Западный.

В Чувашии, Владимирской, Самарской, Курской, Ленинградской, Липецкой и Ульяновской областях изменения коснулись одного-двух муниципалитетов. Например, Октябрьский район Курской области перешел из Курского округа в Сеймский.

Как пояснили «Ъ» в региональном избиркоме, чтобы привести численность населения к нормативной, было решено поменять «прописку» именно этого района: он находится на границе между округами и близко к областному центру.

Напомним, в результате присоединения новых субъектов РФ и изменения численности избирателей в 13 «старых» регионах поменялось количество округов (см. «Ъ» от 25 апреля). Москва, Подмосковье и Краснодарский край получили по одному дополнительному округу, а Алтайский край, Ростовская, Волгоградская и Воронежская области — потеряли. В Забайкалье, Ивановской, Калужской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях два округа были объединены в один.

Андрей Прах; Диана Соловьева, Казань; Василий Алексеев, Екатеринбург; Карина Кальярова, Челябинск; Полина Пучкова, Санкт-Петербург; Юрий Голубь, Воронеж