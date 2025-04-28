Минтруд: до 2030 года нужно привлечь более 480 тыс. педагогов

Российская экономика дополнительно нуждается в кадрах в сфере образования, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, до 2030 года в этой сфере нужно привлечь более 480 тыс. работников.

«Подчеркну, речь идет об общей потребности отрасли, включая дошкольное, общее, дополнительное, среднепрофессиональное и высшее образование»,— рассказал министр на заседании Совета законодателей (цитата по «РИА Новости»).

Господин Котяков уточнил, что за пять лет требуется подготовить или вернуть в профессию 200 тыс. школьных преподавателей. В среднем ежегодно надо готовить около 96 тыс. преподавателей, из них 40 тыс.— школьные учителя.

В отрасли занято 5,4 млн человек, из них в госучреждениях — почти 2,5 млн. Это почти 1,3 млн учителей, более 600 тыс. воспитателей детских садов, 260 тыс. педагогов дополнительного образования, 156 тыс. педагогов колледжей и 177 тыс. педагогов вузов, перечислил Антон Котяков.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что дефицит учителей преимущественно в сельских школах составляет около 30%. По его словам, в городских учебных заведениях отмечается нехватка преподавателей математики, физики и химии.

Об ограничениях на переподготовку учителей — в материале «Ъ» «Физруков не пускают в математику».