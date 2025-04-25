Главные новости за 21–25 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

«Единая Россия» в Пензе не стала исключать Сергея Ванюшина, несмотря на приговор. Ленинский районный суд назначил депутату два года условно с таким же исправительным сроком за покушение на мошенничество.

Экс-глава Астрахани Олег Полумордвинов не смог убедить апелляцию в незаконности своего приговора. Астраханский областной суд оставил бывшему чиновнику наказание в виде четырех лет шести месяцев колонии общего режима и штраф 1 млн руб. за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Его сообщнику Виктору Федорову судебная коллегия смягчила приговор с четырех лет до двух с половиной.

«Пензгорстройзаказчик» взыскал с УКСа долг в 43 млн руб. за дополнительные работы при строительстве многоэтажного жилого дома для переселенцев из аварийного фонда.

В Волжском районном суде Саратова вынесен приговор Сулейману и Гюнай Мустафаевым. Их обвиняли в покушении на убийство по предварительному сговору группой лиц из хулиганских побуждений из-за событий в парке «Изумрудный» 12 июня 2024 года, связанных с нападением на 15-летнюю девушку. Мустафаеву дали два года общего режима, из которых с учетом ареста ему предстоит отбыть менее одного, а его жене — два года условно.

ООО «ПК «Фабрика Традиций» из Пензы обжалует взыскания за барий и нитриты в напитках. Ранее Роспотребнадзор зафиксировал, что в воде, которую производит фирма, превышено содержание потенциально опасных веществ, в том числе лития. Компания, однако, утверждает, что наложенные на него штрафы неоправданно высоки.

Экс-глава Саратова Алексей Прокопенко не смой выйти по УДО. В 2021 году Кировский районный суд оправдал Прокопенко, но областной суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.

Мэрия Саратова через суд изымает у семьи экс-мэра Аксененко 4,7 га у Зоринского. Ранее администрация уже проиграла в Арбитражном суде Саратовской области по этому делу, но сейчас подала апелляцию.

В Волгоградской области запретили продавать ГСМ лицам младше 16 лет.

Астраханская область намерена производить на 24% больше черной икры в 2025 году. В 2024 году объем производства составил 25 тонн, в текущем планируют получить 31 тонну.

Вячеслав Доронин лишился мандата депутата Саратовской городской думы.

Должность первого замглавы Саратова занял Максим Сиденко.

В Саратове планируют снести несколько зданий в рамках реконструкции мельницы братьев Шмидт, памятника архитектуры на улице Чернышевского, 90.

Под Саратовом стартовало строительство нового бетонного завода. В данный проект инвестируют в общей сложности 30 млн руб.

В Кузнецком районе Пензенской области начал работу новый федеральный судья.

В Пензенской области суд вынес приговор в отношении двух местных жителей по уголовному делу о похищении человека. Организатор похищения получил восемь лет колонии особого режима, его сообщник — семь.

В Саратове самовольно изменили фасад объекта культурного наследия «Жилой дом Питаевских» на Кутякова.

В Саратовской области расширены меры поддержки для участников СВО.

Саратовская облдума утвердила новых мировых судей.

Саратовские депутаты поддержали важные поправки в бюджет. В том числе они положительно оценили выделение привлеченных председателем Госдумы Вячеславом Володиным денежных средств на завершение ремонта дворов в Саратове, Энгельсе, Балакове, Балашове и Вольске — 2,1 млрд руб.

В Астраханской области замедлили мобильный интернет из-за угрозы терроризма.

И.о. главного архитектора Саратова стала Юлия Животикова.

В Астраханской области на рыбохозяйственную мелиорацию выделят 400 млн руб.

Грузооборот астраханских морских портов уменьшился более чем на треть. По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), объем перевалки упал на 35,1%, достигнув 0,9 млн тонн.

На развитие бизнеса в Астрахани выделили 8,2 млрд руб. С начала года Корпорация развития Астраханской области заключила 45 договоров поручительства с кредитными организациями. Вследствие этого бизнесменам удалось привлечь средства для расширения производства и закупки оборудования.

В Саратовской области вступили в силу временные ограничения на рыбную ловлю.

Саратов серьезно просел в рейтинге по доходности инвестиций в недвижимость. С 15-го места он спустился на 38-е.

В Саратове на базе «Кристалла» откроют реабилитационный центр для участников СВО.

В Саратове два здания XIX и XX веков стали объектами культурного наследия. Речь идет об объектах на ул. Вольской, 117/71 и на ул. им. В.И. Чапаева, 8.

Волгоградские власти не смогли оспорить аннулирование аренды земли под турбазу «Латекс» (парк-клуб «Дубровский»). Спор из-за территории начался в 2021 году по иску департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу. Ведомство требовало, чтобы договор от 2006 года между владельцем базы ООО «Дубровский» и районной администрацией суд признал частично недействительным, так как часть построек расположена в границах лесничества.

Нина Шевченко