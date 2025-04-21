Грузооборот астраханских морских портов уменьшился более чем на треть

В первом квартале 2025 года Астраханский порт зафиксировал значительное сокращение грузооборота, став одним из лидеров по этому показателю среди российских морских портов. По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), объем перевалки упал на 35,1%, достигнув 0,9 млн тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна за последний период снизился до 1,7 млн тонн, что на 32,9% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Сухие грузы составили 1 млн тонн, что на 46,1% меньше, а наливные грузы — 0,7 млн тонн, что на 4,4% больше.

Специалисты АСОП отметили, что падение отражает общую тенденцию снижения грузооборота в российских портах. В целом, за январь-март текущего года грузооборот всех морских портов России уменьшился на 5,6% 208,2 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нина Шевченко