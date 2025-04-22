Контракт претерпел перепланировку

Арбитражный суд Пензенской области обязал управление капитального строительства (УКС) облцентра выплатить «Пензгорстройзаказчику» 43 млн руб. за дополнительные работы, проведенные в ходе строительства многоэтажного жилого дома для переселенцев из аварийного фонда в микрорайоне Заря. Чиновники отказывались возмещать затраты, ссылаясь на закон, ограничивающий изменение цены контракта на 10%, и отсутствие официальных допсоглашений. Однако результаты судебной экспертизы подтвердили необходимость проведенных работ. Юристы полагают, что перспективы обжалования решения в апелляции у УКС отсутствуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С конца 2021 года АО «Пензгорстройзаказчик» возглавляет депутат законодательного собрания региона Иван Николаев

Фото: Законодательное собрание Пензенской области, Коммерсантъ С конца 2021 года АО «Пензгорстройзаказчик» возглавляет депутат законодательного собрания региона Иван Николаев

Фото: Законодательное собрание Пензенской области, Коммерсантъ

Арбитражный суд Пензенской области 9 апреля удовлетворил иск АО «Пензгорстройзаказчик» к МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы» (УКС) о взыскании 43 млн руб. за дополнительные строительные работы. Чиновникам также предписано возместить судебные расходы в размере 320 тыс. руб.

АО «Пензгорстройзаказчик» зарегистрировано в феврале 2019 в Пензе. Фирма оказывает услуги заказчика-застройщика и генерального подрядчика. С декабря 2021 года компанией руководит Иван Николаев. Права учредителя осуществляет мэрия Пензы. 2024 год юрлицо завершило со 158-процентным ростом прибыли (77 млн руб.) при обороте 2,6 млрд руб. (+68%).

В августе 2022 года УКС заключило муниципальный контракт на строительство восьмиэтажного дома для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Заря с АО «Пензгорстройзаказчик», следует из акта суда. По данным «ЕИС Закупки», способом проведения аукциона являлась закупка у единственного поставщика. Изначально стоимость контракта составляла 259,7 млн руб. Объект требовалось сдать до 30 сентября 2023 года. В конце 2022 года «Пензгорстройзаказчик» получил аванс в размере 97,13 млн руб.

В конце апреля 2023 года стороны подписали дополнительное соглашение, согласно которому цена контракта увеличилась до 355,6 млн руб. В мае того же года заказчик и подрядчик утвердили новый размер авансового платежа за работы — 133,01 млн руб. В июне 2023 года заказчик и подрядчик вновь заключили допсоглашение об увеличении размере аванса до 177,42 млн руб. В сентябре того же года срок исполнения контракта продлили на два месяца — до 30 ноября. За два дня до предполагаемого ввода объекта в эксплуатацию было подписано еще одно соглашение, продлевающее срок выполнения работ до 20 декабря 2023 года, указано на «Госзакупках».

Причиной, по которой контракт дважды продлевали, стала необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в первоначальной проектной документации. Их стоимость составила 43,07 млн руб. Истец направил заказчику уведомления и акты согласования, однако оплаты не последовало. В суде УКС объяснило отказ возмещать затраты, ссылаясь на ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ, которая ограничивает изменение цены контракта на 10%, и отсутствие официальных допсоглашений. «Пензгорстройзаказчик» настаивал, что дополнительные работы были нужны для завершения строительства и согласованы ответчиком через акты и ведомости.

Ответчик утверждал, что оплата сверх лимита противоречит бюджетному законодательству, а отсутствие изменений в контракте лишает подрядчика права требовать компенсации.

В ходе разбирательства суд назначил строительно-техническую экспертизу. Согласно ее результатам, дополнительные работы действительно требовались, а их стоимость составила 44,3 млн руб. Эксперты указали, что сумма иска (43,07 млн руб.) не превышает обоснованный объем. Судья Александр Телегин отметил, что заказчик, одобрив выполнение работ, не мог уклониться от оплаты, ссылаясь на формальные нарушения. В определении указано, что отказ создавал бы преимущества для недобросовестного поведения заказчика. Суд также учел социальную значимость объекта: дом предназначен для расселения жителей аварийного фонда.

В результате требования «Пензгорстройзаказчика» удовлетворены в полном объеме. Помимо основного долга в 43,07 млн руб., с УКС взысканы 200 тыс. руб. в госбюджет и затраты на экспертизу (120 тыс. руб.).

Управляющий партнер экспертной компании «АльфаПро» Антон Солощенко тоже отметил, что в данном деле экспертиза служит ключевым инструментом доказывания добросовестности подрядчика. «Совокупность обстоятельств — уведомление заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, уклонение заказчика от приемки работ и собственно сама экспертиза, подтвердившая факт обоснованного расходования средств и отсутствие завышения цены, — позволила суду сделать вывод об отсутствии злоупотреблений со стороны подрядчика и не применять норму о допустимых 10% изменения цены контракта. Проведенная экспертиза стала опорой для позиции истца об отсутствии умысла в завышении суммы контракта, что является важным сигналом для всей практики в целом», — подчеркнул эксперт.

Господин Солощенко напомнил о существующей судебной практике, касающейся изменений в государственных контрактах. По его словам, эта позиция не нова и подтверждена обзором Верховного суда РФ от 28 июня 2017 года. Согласно документу, увеличение объема работ по государственному контракту, включая случаи, когда изменения превышают 10% от изначальной цены или объема, допускается только при определенных условиях. Такие изменения возможны, если невыполнение дополнительных работ может повлиять на годность и прочность результата выполняемой работы.

Что касается перспективы обжалования решения суда, юрист считает, что УКС шансов в апелляции не имеет. «Выбирая между формальным соблюдением 44-ФЗ и устойчивой практикой о допустимости изменения цены контракта свыше 10% в особо важных случаях, когда обоснованность такого увеличения можно доказать с помощью экспертизы, апелляция, на наш взгляд, выберет второе»,— заключил Антон Солощенко.

Нина Шевченко