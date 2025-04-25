В Волгоградской области запретили продавать ГСМ лицам младше 16 лет

На территории Волгоградской области 25 апреля начинает действовать запрет на продажу ГСМ лицам младше 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Запрет ввели в соответствии с решением оперштаба области и с учетом уровня повышенной готовности, который действует в регионе с 2022 года.

Отныне запрещается продавать лицам младше 16 лет бензин, мазут, керосин, автол и прочие материалы, которые могут поддерживать произвольное горение после воспламенения без получения тепловой энергии извне. Запрет не распространяется на печное бытовое топливо, топливную древесину, уголь и торф.

Павел Фролов