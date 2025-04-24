Mercedes уходит от отставки

Депутата Заксобрания Пензенской области Сергея Ванюшина осудили за мошенничество со страховкой. Парламентарий якобы попал в ДТП на новогодних выходных, а оформил его через неделю. Ранее за фальсификацию документов осудили «помощников» депутата: начальника отделения ГИБДД и его подчиненного. Из партии господина Ванюшина не исключили, мандата также не лишили. В «Единой России» ждут вступления приговора в силу. Политологи считают, что депутат уже может сложить полномочия добровольно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ванюшин заседает уже в третьем подряд созыве собрания Пензенской области

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, Коммерсантъ Сергей Ванюшин заседает уже в третьем подряд созыве собрания Пензенской области

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Пензы вынес решение по делу депутата Законодательного собрания Пензенской области Сергея Ванюшина («Единая Россия»). За покушение на мошенничество в сфере страхования (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) судья Наталья Прошина приговорила политика к двум годам условно с испытательным сроком два года. Приговор в силу еще не вступил. В пресс-службе региональной прокуратуры «Ъ — Средняя Волга» рассказали, что суд полностью удовлетворил требования обвинения — оспаривать решение пока не планируют.

Господин Ванюшин представляет избирателей 12-го округа: жителей Башмаковского, Белинского и Земетчинского районов. Политик входит в два комитета: агропромышленный, а также по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

С июня 2015 года по март 2017-го Сергей Ванюшин руководил ныне ликвидированным ООО «Пензенские овощи». В декабре 2021 года политик вместе с Александром Аверьяновым открыл ООО «МастерТранс» (МТ). Предприятие занимается грузоперевозками. Выручка МТ составила в 2024 году 499 тысяч рублей, прибыль — ноль. По данным Rusprofile, компания исполнила три контракта для ГБУЗ «Башмаковская районная больница».

В пресс-службе СУ СКР Пензенской области рассказали, что расследование страхового мошенничества вел отдел по особо важным делам во взаимодействии с региональным УФСБ. Ведомствами и судом установлено, что 4 января 2024 года в поселке Башмаково Сергей Ванюшин врезался в фонарный столб на своем Mercedes-Benz S-класса. В ГИБДД и страховую компанию АО «Зетта Страхование» депутат об аварии в установленный пятидневный срок не сообщил.

Спустя неделю депутат захотел получить выплату по полису КАСКО за повреждения иномарки — 1,5 млн руб. 11 января Ванюшин обратился к знакомому — начальнику районного отдела ГИБДД — и попросил помочь с оформлением ДТП на нужную дату. Правоохранитель поручил своему подчиненному Дмитрию Никитину составить соответствующий документ. Бывшего инспектора уже уволили и оштрафовали на 40 тыс. руб. Расследование в отношении начальника отдела продолжается.

Получив подложный документ, парламентарий отправил отчет в страховую. Но сотрудники компании установили недостоверность сведений и отказали в выплате. Сергей Ванюшин в беседе с «Ъ» комментировать процесс отказался.

В прокуратуре уточнили «Ъ», что Сергей Ванюшин признал вину в мошенничестве, но не согласился с суммой, которую якобы хотел получить от страховой. «Эксперт компании посчитал повреждение на двери, а фигурант утверждал, что его там нет. Если бы убрали ремонт или замену двери, изменились бы сумма ущерба и тяжесть вины — была бы не третья часть 159-й статьи УК РФ, а первая»,— объяснили в пресс-службе.

После вынесения приговора депутат сохранил мандат и партийный билет. Во время расследования и суда он также продолжал работать, в том числе принимать граждан. В пресс-службе «ЕР» «Ъ — Средняя Волга» объяснили, что вопрос об исключении рассмотрят после вступления в силу решения суда. Напомним, в 2019 году пензенское реготделение на следующий день после эпизода с пьяным вождением исключило депутата заксобрания Владимира Вдонина.

«Попытка обмануть страховую компанию — преступление не коррупционное и не должностное, а бытовое»,— напомнил «Ъ» политолог Анатолий Бодров. «Тем не менее произошедшее ставит вопрос о нравственных принципах, на которых держится общество. Мы оставляем депутатам право не оценивать свои действия. Ждем приговора суда, потом ждем, когда он вступит в силу. Формально так и положено. Но этично ли депутату вовлекаться в такую авантюру?»— размышляет собеседник.

Господин Бодров полагает, что у Сергея Ванюшина появились основания для добровольной отставки в тот момент, когда он стал фигурантом уголовного дела. «Если он виновен, признался, зачем ждать окончательный приговор? Зачем перекладывать ответственность на коллег по партии и законодательному собранию в части лишения билета или мандата? Выходит, что виновным он себя признал лишь формально»,— заключил собеседник.

Дарья Васенина