Бывшему мэру оставили его срок

Защите осужденного по делу о мошенничестве на четыре с половиной года колонии бывшего мэра Астрахани Олега Полумордвинова не удалось добиться отмены приговора в апелляционной инстанции. Его сообщнику — руководителю ООО «Айтиком» Виктору Федорову, получившему четыре года, срок наказания снижен почти вдвое. Защита Олега Полумордвинова будет обжаловать судебное решение в кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Астрахани Олег Полумордвинов

Фото: @astra_adm Бывший мэр Астрахани Олег Полумордвинов

Фото: @astra_adm

Астраханский облсуд рассмотрел жалобу защиты на приговор Кировского райсуда бывшему главе областного центра Олегу Полумордвинову. В феврале этого года экс-чиновник был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима, штрафу в размере 1 млн руб. и запрету занимать руководящие должности на госслужбе на два года после освобождения. Сообщник бывшего мэра — директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров — получил четыре года и был оштрафован на 500 тыс. руб.

По материалам обвинения, осенью 2023 года Олег Полумордвинов совместно с Виктором Федоровым и ныне находящимся на СВО экс-главой управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии Иваном Сапрыкиным потребовали от индивидуального предпринимателя Романа Сарыева 27,5 млн руб. за выплату аванса по муниципальному контракту на ремонт дорог в Астрахани. Стоимость договора составляла 230 млн руб., доля Олега Полумордвинова, по данным следствия, из незаконного вознаграждения должна была составить 5 млн руб. Первая часть оговоренной суммы — 10 млн руб.— была найдена в принадлежащем Сапрыкину Toyota Camry. Эти средства, по версии следствия, предназначались его сообщнику Федорову. Как бы то ни было, ИП Роман Сарыев подписывать договор в итоге отказался, а контракт был заключен с ООО «Рустрансшип».

Сам экс-мэр вину не признал, его адвокат Александр Карабанов утверждал, что его подзащитный деньги, о которых идет речь в уголовном деле, не видел и в руках не держал.

Защитник говорил, что Виктор Федоров дал ложные показания в отношении его клиента, а на самом деле Олег Полумордвинов не был знаком с предпринимателем.

Это уже не первое дело в отношении Олега Полумордвинова, дважды — с марта 2015 года по октябрь 2018 года и с апреля 2022 года по июнь 2024 года — возглавлявшего администрацию Астрахани. В 2020 году он был осужден за превышение должностных полномочий: еще на посту министра строительства региона чиновник выделил коллеге субсидию в 600 тыс. руб. на улучшение жилищных условий. Суд оштрафовал Олега Полумордвинова на 300 тыс. руб.

По делу о покушении на мошенничество Олег Полумордвинов был задержан 8 августа 2024 года, через два месяца после добровольной отставки с поста мэра. К тому времени экс-чиновник уже являлся ректором Астраханского государственного архитектурно-строительного университета. На время следствия его поместили в СИЗО.

Не согласившись с приговором, защита Олега Полумордвинова и Виктора Федорова подала жалобы в Астраханский областной суд. Заседание прошло 24 апреля, осужденные участвовали в слушании по видеосвязи из СИЗО. Защита экс-мэра представила суду отчет о банковских операциях, которые Олег Полумордвинов проводил в конце июня прошлого года, находясь в других регионах — на черноморском побережье и в Калмыкии. Со слов его адвокатов Дмитрия Денисова и Александра Карабанова, это опровергает версию гособвинения, утверждавшего, что в то время чиновник находился территории Астраханской области.

Сам экс-чиновник раскаялся, что был слишком лоялен к своему подчиненному Ивану Сапрыкину и из-за этого стал невольным участником преступления. Виктор Федоров полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В результате Астраханский областной суд оставил в силе приговор Олегу Полумордвинову. Виктору Федорову наказание смягчено до двух лет и шести месяцев колонии общего режима.

«Мы видим предвзятое отношение к моему подзащитному, приговор считаем полностью незаконным и будем добиваться справедливости в кассации»,— прокомментировал исход процесса “Ъ” адвокат Олега Полумордвинова Александр Карабанов.

Нина Шевченко, Астрахань