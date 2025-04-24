В Саратове самовольно изменили фасад объекта культурного наследия на Кутякова
Комитет по архитектуре попросил Волжский районный суд Саратова обязать собственника помещения вернуть фасаду многоквартирного дома по ул. Кутякова, 16 первоначальный облик. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сотрудники комитета по архитектуре провели проверку и выявили факт самовольного изменения фасада здания «Жилой дом Питаевских». Речь идет об объекте культурного наследия муниципального значения.
В комитете указали на увеличенные габариты оконных проемов, а также преобразование дверного проема в оконный и оконного в дверной. При этом в здании должны быть сохранены композиционное и архитектурно-художественное оформление главного фасада, местоположение и оформление световых проемов первого этажа.