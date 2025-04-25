Астраханская область намерена производить на 24% больше черной икры в 2025 году

Астраханские рыбоводные предприятия планируют произвести 31 тонну икры осетровых рыб в 2025 году. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга, кооперации и маркетинга регионального Минсельхоза Максим Морозов, передает «Интерфакс».

В 2024 году объем производства составил 25 тонн, что предполагает рост на 24% в этом году. Также планируется увеличить производство товарных осетровых рыб на 7%, до 3 тыс. тонн.

Рыбоводные хозяйства Астраханской области поставляют икру для воспроизводства, пополнения стада и дальнейшего выращивания в другие российские хозяйства. Некоторые предприятия уже перешли на полный цикл производства, включая переработку и фасовку икры под собственной маркой. В регионе насчитывается около 170 предприятий, занимающихся товарной аквакультурой, из которых 57 специализируются на выращивании осетровых и производстве черной икры.

Нина Шевченко