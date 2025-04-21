В Саратовской области вступили в силу временные ограничения на рыбную ловлю

В Саратовской области 20 апреля начали действовать временные ограничения на рыбную ловлю. Об этом объявил Саратовский областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Установленные ведомством правила для рыбаков распространяются на период до 10 июня. Сейчас саратовцы могут использовать лишь одну удочку, поплавочную или донную, со спиннингом, где общее количество крючков составляет не более двух штук на человека. Кроме того, ловить рыбу можно только с берега водоема, с берега острова запрещено.

Также в регионе не разрешено передвигаться по водным объектам. Пока в области действует нерестовый запрет, нельзя передвигаться на маломерных и прогулочных судах с моторами.

Павел Фролов