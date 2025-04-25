В Саратове снесут ряд элеватор, чтобы восстановить мельницу

В Саратове планируют снести несколько зданий в рамках реконструкции мельницы братьев Шмидт, памятника архитектуры на улице Чернышевского, 90. Об этом сообщил комитет культурного наследия области.

Комплекс мельницы, проданный на торгах в сентябре 2024 года, теперь принадлежит строительной компании «Дубль Л-Риэлт», связанной с застройщиками Гафановичами. Компания планирует создать на этом месте современный бизнес-кластер.

Для реализации проекта нужно согласование с комитетом культурного наследия. В опубликованных документах указано, что снесут 11-этажный элеватор, силосный корпус, авторазгрузочную станцию, цех, депо и склад. Эти постройки относятся к советскому периоду и не являются частью объекта культурного наследия.

Никита Маркелов