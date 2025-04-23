В Саратове появился новый главный архитектор

В администрации Саратова произошли очередные кадровые изменения. Об этом сообщили в мэрии.

Так, Светлана Кораблева ушла с должности председателя комитета по архитектуре. Причины увольнения не озвучиваются. Исполнение обязанностей возложено на ее заместителя Юлию Животикову.

Напомним, Светлана Кораблева работала главным архитектором Саратова с 11 февраля текущего года. До нее главой указанного комитета была Ольга Чурилова. Она занимала пост в статусе исполняющего обязанности.

Павел Фролов