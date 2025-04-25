Дубровского выйдет из леса

Арбитражный суд Поволжского округа поддержал решение нижестоящих инстанций о частичном аннулировании договора аренды земельного участка в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, на котором расположена база отдыха «Латекс» (парк-клуб «Дубровский»). Спор из-за территории начался в 2021 году по иску департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу. Ведомство требовало, чтобы договор от 2006 года между владельцем базы ООО «Дубровский» и районной администрацией суд признал частично недействительным, так как часть построек расположена в границах лесничества. Юристы полагают, что в случае подачи жалобы в ВС РФ судебная коллегия подтвердит законность ранее вынесенных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство парк-клуба «Дубровский» (турбазы «Латекс») велось с 2010 года по 2016-й

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Строительство парк-клуба «Дубровский» (турбазы «Латекс») велось с 2010 года по 2016-й

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти Волгоградской области и ООО «Дубровский» проиграли департаменту лесного хозяйства по Южному федеральному округу (ЮФО) в Арбитражном кассационном суде. Суть спора заключалась в незаконности использования части земельного участка, арендованного юрлицом под базу отдыха «Латекс» в Среднеахтубинском районе.

Иск ведомство подало еще в январе 2021 года. Департамент лесного хозяйства ЮФО утверждал, что 4,5 тыс. кв. м участка пересекаются с землями лесного фонда Среднеахтубинского лесничества и расположены в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» — особо охраняемой природной территории (ООПТ), где запрещена коммерческая деятельность. В связи с этим истец просил в суде признать договор аренды, заключенный в 2006 году между администрацией Среднеахтубинского района и ООО «Дубровский», частично недействительным. Но в июне 2021 года Арбитражный суд Волгоградской области отказал ведомству в удовлетворении требования.

ООО «Дубровский» зарегистрировано в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в мае 2005 года. Компания оказывает услуги в области отдыха и развлечений. С 2011 года директором «Дубровского» является Алексей Сапрыкин. Учредитель — Александр Малашкин. По итогам 2024 года прибыль юрлица составила 146 млн руб. при обороте 210 млн руб.

В июле того же года департамент оспаривал жалобу в апелляции, но в августе судебная коллегия оставила определение первой инстанции без изменений. Только в декабре 2021 года Арбитражный кассационный суд в Казани отменил решение нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. Согласно акту суда 2021 года, при формировании участка в 2005–2006 годах суды первой и апелляционной инстанций не учли материалы лесоустройства, подтверждающие его частичное расположение на землях федерального значения.

В 2022 году Арбитражный суд Волгоградской области приступил к пересмотру дела. В ходе разбирательства было установлено, что в 1983 году Совет Министров РСФСР принял решение об изъятии земельного участка Среднеахтубинского лесхоза в пользу Волжского завода резиновых изделий «Латекс» (ОАО «Завод Латекс») для строительства турбазы с одноименным названием общей площадью 4,0 га из земель гослесфонда на территории Куйбышевского сельсовета. В 1999 году администрация Среднеахтубинского района предоставила указанный участок ОАО «Завод Латекс» в аренду сроком на 49 лет. В июне 2000 года был создан природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», часть которого находилась на территории выделенного под базу отдыха участка. Границы ООПТ утвердили в апреле 2002 года.

Впоследствии заключались договоры аренды на этот же участок с предпринимателями Сергеем Бирюковым, Юрием Гончаровым и Александром Малашкиным. В декабре 2005 года земля была поставлена на кадастровый учет и официально получила статус ООПТ. С ООО «Дубровский» муниципалитет подписал договор аренды в ноябре 2006 года.

Строительство парк-клуба «Дубровский» (турбазы «Латекс») велось с 2010 года по 2016-й.

В июне 2011 года администрация Волгоградской области зарегистрировала право собственности на землю под турбазой, а в октябре заключила дополнительное соглашение к договору аренды с ООО «Дубровский» и стала арендодателем.

В ходе рассмотрения дела суд назначил судебную экспертизу. Специалисты ООО «Землеустройство» выявили, что границы участка «Дубровского» пересекаются с лесным фондом, а объекты базы отдыха (гостевые дома, баня) частично расположены на землях лесничества. При этом в ЕГРН ошибок не найдено — конфликт возник из-за противоречий между данными ЕГРН и Государственного лесного реестра (ГЛР).

Ответчики настаивали на приоритете сведений ЕГРН и указывали на пропуск истцом трехмесячного срока для оспаривания. Однако в августе 2024 года суд отклонил эти доводы, сославшись на то, что исковая давность не применяется к требованиям о защите прав собственности, если владение не прекращалось. Иск департамента лесного хозяйства ЮФО был полностью удовлетворен — договор признали частично недействительным. В сентябре ООО «Дубровский» и комитет по управлению госимуществом Волгоградской области оспаривали решение в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Но в декабре их жалобы не были удовлетворены. В кассации дело начали рассматривать в феврале текущего года, а уже в апреле судебная коллегия поддержала определения первой и апелляционной инстанции. ООО «Дубровский» комментировать ситуацию «Ъ» отказалось.

Юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Егор Иванов считает, что перспективы обжалования решения в Верховном суде РФ ничтожны. «Вероятно, кассация согласилась с тем, что требования Департамента носят негаторный характер и на них не распространяется срок исковой давности. При этом ответчики могут обратиться с кассационной жалобой в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ. Высока вероятность того, что в передаче жалобы на рассмотрение в судебном заседании будет отказано и судьи ВС РФ согласятся с выводом о неприменении в данном случае срока исковой давности с учетом подтверждения судебной экспертизой пересечения земель лесного фонда, которые могут находиться исключительно в федеральной собственности»,— заключил эксперт.

Нина Шевченко