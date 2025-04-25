Экс-глава Саратова Алексей Прокопенко не смой выйти по УДО

Бывшему сити-менеджеру Саратова Алексею Прокопенко отказали в условно-досрочном освобождении, сообщает ИА «Общественное мнение» со ссылкой на Ленинский районный суд. Материалы дела поступили в суд 24 февраля, а первое заседание прошло 28 марта.

Сегодня, 25 апреля, судья Максим Макарихин отклонил ходатайство об УДО. В 2021 году Кировский районный суд оправдал Прокопенко, но областной суд приговорил его к семи годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. руб.

Защитник Прокопенко подал кассацию, но судебная коллегия оставила приговор в силе. В 2023 году Алексея Прокопенко также признали банкротом.

Никита Маркелов