Супружеская пара лет

В Волжском районном суде Саратова вынесен приговор Сулейману и Гюнай Мустафаевым. Их обвиняли в покушении на убийство по предварительному сговору группой лиц из хулиганских побуждений из-за событий в парке «Изумрудный» 12 июня 2024 года, связанных с нападением на 15-летнюю девушку. Судебная коллегия оправдала их в части покушения на убийство, но признала виновными в хулиганстве. Сулейману Мустафаеву дали два года общего режима, из которых с учетом ареста ему предстоит отбыть менее одного, а его жене — два года условно. В свою очередь гособвинение в лице прокуратуры требовало для супругов 15 и 13 лет лишения свободы и сейчас изучает возможность обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сулейман н Гюнай Мустафаевы на суде по делу о детской потасовке в Изумрудном

Фото: Ольга Симонова, Коммерсантъ Сулейман н Гюнай Мустафаевы на суде по делу о детской потасовке в Изумрудном

Фото: Ольга Симонова, Коммерсантъ

Вынесены приговоры Сулейману и Гюнай Мустафаевым, обвинявшимся в покушении на убийство по предварительному сговору группой лиц из хулиганских побуждений. По версии следствия, в парке «Изумрудный» 12 июня 2024 года Гюнай схватила 15-летнюю девушку за волосы и несколько раз ударила, после чего позвонила супругу, попросив его прийти в парк. Когда потерпевшая стала убегать, мужчина, как считали правоохранители, догнал ее, повалил на асфальт и стал душить, бить и угрожать убийством.

Из обвинения следовало, что конфликт начался из-за того, что шестилетний сын супружеской пары плевался в подростка, в ответ она его толкнула. Сначала дело возбудили по статье о побоях, затем переквалифицировали на хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц. До суда оно уже дошло как покушение на убийство. Делом также неоднократно интересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Сулеймана Мустафаева арестовали 13 июня 2024 года, уголовное дело поступило в суд в январе 2025 года. Все это время до вынесения приговора он находился в СИЗО, его жена была под подпиской о невыезде. В деле разбиралась судебная коллегия под председательством Дениса Пантеева и в составе Анны Галишниковой и Татьяны Садомцевой.

Во время суда жители микрорайона Юбилейный написали обращение в поддержку семьи Мустафаевых, под петицией подписались 60 человек. Они назвали произошедшее обычным бытовым конфликтом, который преподносится как тяжкое преступление.

На процессе, помимо заслушивания свидетелей, исследовали и другие доказательства: грамоты, благодарственные письма и характеристики подсудимых. Гюнай Мустафаева не признала себя виновной. Подсудимая на суде сообщала, что подростки задирали младших в парке, а когда 15-летняя девушка подняла и кинула ее шестилетнего сына на асфальт, она подошла разобраться в случившемся и хотела дождаться прихода родителей подростка. Женщина заявляла, что не била и не угрожала потерпевшей, а держала за руку до того, как девочка вырвалась и убежала. В этот момент к парку подходил Сулейман Мустафаев, услышав крики людей, увидев убегающего подростка, он направился к ней, они столкнулись и упали. Обвинение считало, что далее мужчина начал бить и душить ребенка. Подсудимый сказал, что нанес подростку три пощечины и самостоятельно встал. Вину в покушении на убийство он не признал, но заявил, что сознается в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Старший помощник прокурора Волжского района Дмитрий Шестаков в прениях запросил для Мустафаева 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, его жене — 13 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год.

У супругов есть трое сыновей шести, девяти и 10 лет. Их гособвинение потребовало передать органам опеки, пока родители будут отбывать наказание.

Суд удалился в совещательную комнату на три часа. Выйдя из нее, председательствующий Денис Пантеев огласил решение. Из него следует, что Мустафаевы оправданы в покушении на убийство «в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления». Вместо этого им вынесли приговоры за хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения группой лиц по предварительному сговору.

Сулеймана Мустафаева приговорили к двум годам колонии общего режима. В срок ему зачли арест в СИЗО с 13 июня 2024 года из расчета день за полтора дня лишения свободы. Таким образом, если приговор вступит в законную силу, ему останется отбывать наказание в колонии менее девяти месяцев. Гюнай Мустафаеву приговорили к двум годам условно. Также суд постановил взыскать с них 200 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно в счет компенсации морального вреда потерпевшей, что в десять раз меньше, чем в гражданском иске изначально запрашивала потерпевшая сторона.

Старший помощник прокурора Волжского района Дмитрий Шестаков после оглашения приговора заявил, что пока не может сказать, будет ли сторона обвинения обжаловать решение. Впоследствии пресс-служба прокуратуры сообщила, что законность приговора будет проверена на предмет обоснованности и справедливости, при наличии оснований он будет обжалован в апелляционном порядке.

Роман Никитин, защищающий Сулеймана Мустафаева, не сформулировал позицию, касающуюся приговора, так как не ознакомился с мнением своего подзащитного по этому поводу. Вера Потапова, адвокат Гюнай Мустафаевой, не исключила, что будет оспаривать вину подзащитной в хулиганстве, хотя в целом с оправдательным приговором она согласна.

«Это справедливое решение. Справедливое, законное и беспристрастное», — заявила госпожа Потапова. У сторон есть 15 суток, чтобы подать апелляцию на приговор в Саратовский областной суд.

Ольга Симонова