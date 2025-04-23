В Астраханской области на рыбохозяйственную мелиорацию выделят 400 млн рублей

На рыбохозяйственную мелиорацию в Астраханской области из федерального бюджета направят свыше 400 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона подчеркнул: на указанные денежные средства специалисты расчистят два канала-рыбохода в Володарском районе. Речь идет об Обжоровском и впадающем в него Старо-Иголкинском протяженностью 43 км и 14,5 км соответственно.

Господин Бабушкин напомнил, что за последние несколько лет сотрудники Главрыбвода восстановили в регионе водотечность 331 км каналов-рыбоходов. Он добавил, что правительство области занимается аналогичной работой и в рамках нацпроектов.

Павел Фролов