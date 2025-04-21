В Саратове два здания XIX и XX веков стали объектами культурного наследия

В Саратове объектов культурного наследия муниципального значения стало на два больше. Об этом сообщает пресс-служба комитета культурного наследия региона.

Так, в Единый государственный реестр попали памятник на ул. Вольской, 117/71 и здание на ул. им. В.И. Чапаева, 84. Первый из этих объектов возвели в начале XX века, второй — в конце XIX века.

Памятнику на ул. Вольской удалось сохранить первоначальные объемные характеристики, структуру и детали фасадов. В здании на ул. им. В.И. Чапаева до 1917 года находилась лечебница, а во времена Советского Союза значительная часть дворового места перешла в распоряжение завода «Электродеталь».

Павел Фролов