Саратовский губернатор: облдума поддержала важные поправки в бюджет

В ходе заседания Саратовской облдумы сегодня, 23 апреля, депутаты изучили и поддержали важные поправки в бюджет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Участники заседания положительно оценили выделение привлеченных председателем Госдумы Вячеславом Володиным денежных средств на завершение ремонта дворов в Саратове, Энгельсе, Балакове, Балашове и Вольске — 2,1 млрд руб. Также речь идет о 543 млн руб. на реализацию депутатского проекта «Новые парки и скверы Саратова» и 1,4 млрд руб. на возмещение региональных средств на приобретение новых трамваев.

Прочими направлениями являются здравоохранение, образование, поддержка районов и муниципалитетов, спорт, социальная сфера, транспорт. Так, в части здравоохранения региональные власти намерены потратить 10 млн руб. на ремонт пищеблока в ГУЗ СО «Лысогорская районная больница», 60 млн руб. — на покупку лекарств жителям с редкими заболеваниями, по 100 млн руб. — на закупку препаратов для граждан с онкологией и диабетиков. Порядка 33 млн руб. планируется направить на капремонт отделения гнойной хирургии и травмпункта в ГУЗ «СГКБ № 6 имени академика В.Н. Кошелева».

Что касается сферы образования, 20 млн руб. планируется выделить на капремонт школы № 1 в Пугачеве, 15 млн руб. — на ремонт одного из двух детских садов в Лысых Горах, 80 млн руб. — на грант на развитие Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова. В части спорта 4 млн руб. хотят потратить на покупку хоккейной экипировки победителям и призерам регионального турнира «Золотая шайба» и 40 млн руб. на приобретение и монтаж новых холодильно-компрессорных установок в ЛДС «Кристалл».

Депутаты поддержали поправки в бюджет, касающиеся и социальной сферы. Речь идет о выделении 30,2 млн руб. на реализацию региональной программы для участников СВО «Наши Герои», 34,5 млн руб. — на меры соцподдержки для участковых полиции, 3 млн руб. — на выплаты жителям с целиакией, 5,7 млн руб. — на обеспечение специализированными смесями детей в реабилитационном доме-интернате.

В части транспорта 55 млн руб. готовы потратить на разработку регионального стандарта и регионального комплексного плана транспортного обслуживания, по 100 млн руб. — на работу возрожденных межмуниципальных автобусных маршрутов и на работу дублирующих маршрутов с льготной стоимостью проезда в 10 руб., действующих на время реконструкции трамвайной сети.

В рамках поддержки районов и муниципалитетов 50 млн руб. пойдут на снос аварийного жилья, освобожденного от прав третьих лиц, в Саратове, 15 млн руб. — на ремонт стадиона в Красном Куте. Планируется отремонтировать дороги в Пугачевском, Марксовском и Краснопартизанском районах за 30 млн, 20 млн и 20 млн руб. соответственно. 54,7 млн руб. потратят на возведение многофункционального спортивно-досугового комплекса в селе Репное Балашовского района.

Павел Фролов