В Астраханской области замедлили мобильный интернет из-за угрозы терроризма

В Астраханской области ввели временные ограничения на скорость мобильного интернета и сотовой связи. В пресс-службе губернатора сообщили, что эти меры необходимы для быстрой реакции на возможную террористическую угрозу.

Ограничения коснутся как Астрахани, так и других населенных пунктов региона. Жителей предупредили, что они могут не получить уведомлений о введении этих мер.

Власти подчеркнули, что эти шаги направлены на обеспечение безопасности и просят жителей проявить понимание. Однако чиновники не пояснили, о какой именно угрозе идет речь.

Нина Шевченко