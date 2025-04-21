На развитие бизнеса в Астрахани выделили 8,2 млрд рублей

Астраханские предприниматели получили 8,2 млрд руб. на развитие бизнеса посредством господдержки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» с начала года Корпорация развития Астраханской области заключила 45 договоров поручительства с кредитными организациями. Вследствие этого бизнесменам удалось привлечь средства для расширения производства и закупки оборудования.

Глава региона назвал один из примеров такого сотрудничества — сеть заведений общественного питания Александра Герасимова. С 2022 года бизнесмен заключил пять договоров поручительства с корпорацией и открыл несколько кафе по франшизе.

В секторе малого и среднего бизнеса (МСП) в Астраханской области работают почти 140 тыс. человек. Областные власти планируют продолжать поддержку предпринимателей. В ближайшие годы на докапитализацию фондов кредитно-гарантийной поддержки МСП будет направлено 900 млн руб..

Александр Герасимов с 2011 года работал инженером по охране труда в ООО «Газпромтранс», в 2016 году в той же организации он занял пост начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности. С 2021 года является руководителем астраханского филиала петербургской сети магазинов азиатской кухни «СушиВок». В ноябре 2021 года предприниматель заключил договор с новосибирской франшизой «ЧебурекМи» на открытие восьми точек в Астрахани. В январе 2024 года господин Герасимов зарегистрировал в Астрахани ООО «Тучкофф», а в феврале 2025-го — ООО «Романофф». Оба ООО ведут деятельность ресторанов и доставки продуктов питания.

Нина Шевченко