Саратов серьезно просел в рейтинге по доходности инвестиций в недвижимость

Саратов потерял много позиций в рейтинге российских городов по доходности инвестиций в недвижимость. На это указывает инфографика РИА Новости.

Специалисты проводили расчет доходности за три года (с 2022 по 2024-й) от прироста стоимости однокомнатной квартиры на рынке и от стоимости сдачи ее в аренду. Саратов занял в рейтинге 38-е место. Там среднегодовая реальная доходность инвестиций с учетом сдачи недвижимости в аренду составляет 9,3%, без сдачи — 5,1%.

В исследовании 2024 года (за 2021-2023 годы) Саратов занимал 15-е место. Тогда доходность составляла 17,8% и 14,1% — с учетом сдачи в аренду и без сдачи соответственно.

Что касается остальных городов присутствия «Ъ — Средняя Волга», Астрахань расположилась на 40-м месте, Волгоград — на 44-м, Пенза — на 69-м. Среднегодовая реальная доходность инвестиций с учетом сдачи квартиры в аренду в Астрахани составляет 8,7%, без сдачи — 4,5%. В Волгограде это 7,4% и 2,9% соответственно, в Пензе — 2,2% и -1,1% соответственно.

Павел Фролов