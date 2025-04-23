Саратовская облдума утвердила новых мировых судей

Саратовская облдума на прошедшем сегодня, 23 апреля, заседании утвердила назначение пяти новых мировых судей в регионе. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

В Саратове работать судьями будут Дарья Бабаева и Елена Дудкина. Первая утверждена на участок № 2 в Октябрьском районе, вторая — на участок № 4 в Кировском районе.

В Ровенском и Самойловском районах (участки № 1) утверждены Кира Бекова и Алина Миронова соответственно. На участке № 9 в Балакове исполнять обязанности будет Ирина Чернова.

Павел Фролов