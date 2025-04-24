Штрафы достали из воды

ООО «ПК «Фабрика Традиций» из Пензы обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, чтобы оспорить ранее вынесенные решения о трех крупных штрафах, назначенных по искам Роспотребнадзора. Надзорный орган зафиксировал, что в воде, которую производит фирма, превышено содержание потенциально опасных веществ, в том числе лития. ООО «ПК «Фабрика Традиций», однако, утверждает, что наложенные на него штрафы неоправданно высоки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продукция, где Роспотребнадзор нашел нарушения, продается под брендом «Чистая вода»

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Продукция, где Роспотребнадзор нашел нарушения, продается под брендом «Чистая вода»

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ООО «Производственная компания «Фабрика традиций» на решение Арбитражного суда Пензенской области по иску регионального управления Роспотребнадзора о привлечении компании к административной ответственности. Предметом разбирательства стало невыполненное в срок предписания надзорного органа. За это ООО «Производственная компания «Фабрика традиций» трижды назначали штрафы в размере 150 тыс. руб., однако в фирме не согласились и подали апелляцию.

По данным rusprofile.ru, ООО «ПК «Фабрика Традиций» зарегистрировано в Пензе в 2010 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной деятельностью является производство упакованных питьевых вод, включая минеральные, продукция реализуется под брендом «Чистая вода». Генеральный директор — Игорь Логинов. Выручка компании в 2024 году составила 30 млн руб., что на 30% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании — 383 тыс. руб. Среднесписочная численность персонала — восемь человек.

Как следует из материалов дела, в августе 2024 года в адрес управления Роспотребнадзора по Пензенской области от мордовского управления того же ведомства трижды поступала информация об обнаружении продукции ООО «ПК «Фабрика традиций», не соответствующей требованиям регламента «О безопасности упакованной питьевой воды».

Нарушения были выявлены в питьевой артезианской негазированной воде «Чистая вода» (1,5 л[.](fix::)), которая продавалась в супермаркете «Эверест Дисконт» в Саранске. Реализацией занималось ООО «Памир».

Проверка показала, что в воде превышено допустимое содержание бария, лития и нитритов. Пензенское управление Роспортребнадзора внесло компании предписание разработать программу мероприятий по предотвращению дальнейших нарушений. Компания отчиталась о том, что реализация проблемной продукции приостановлена, однако контролирующий орган посчитал, что предписание в установленный срок не выполнено, и через суд взыскал административный штраф в размере 150 тыс. руб. В дальнейшем штрафы такого же размера накладывались на фирму дважды.

ООО «ПК «Фабрика традиций» попыталось оспорить решения первой инстанции на основании того, что допущенные нарушения не привели к причинению ущерба. Однако апелляционная инстанция постановила решение Арбитражного суда Пензенской области от 19 декабря 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

По мнению экспертов, оспорить решение апелляционной инстанции можно, но на практике с этим могут возникнуть сложности. «Оспорить каждое решение возможно. И даже теоретически можно объединить эти три дела в одно. Однако сейчас идет тренд на пополнение бюджета, и это может стать ситуацией, когда обжалование решения госорганов станет проблематичным»,— рассказал «Ъ» управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.

Светлана Федорова