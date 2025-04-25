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Под Саратовом стартовало строительство нового бетонного завода

В Ершове Саратовской области специалисты приступили к возведению современного бетонного завода. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиционной политики.

Благодаря реализации данного инвестпроекта, ицициатором которого стал индивидуальный предприниматель, будут обеспечены потребности Ершовского района в стройматериалах. Администрация района помогла с выделением земельного участка под строительство завода.

В данный проект инвестируют в общей сложности 30 млн руб. Его реализация позволит трудоустроить пять человек.

Павел Фролов

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