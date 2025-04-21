В Саратове на базе «Кристалла» откроют реабилитационный центр для участников СВО
В Саратове предстоящим летом на базе спорткомплекса «Кристалл» откроется реабилитационно-восстановительный центр для участников СВО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
По словам главы региона, в настоящее время специалисты проводят модернизацию объекта и закупают медицинское оборудование. В центре бойцам СВО будет оказываться первичная специализированная помощь. Им будут доступны комплексы водных и теплолечебных процедур.
Господин Бусаргин отметил, что сейчас рабочие занимаются также реконструкцией игрового зала комплекса. Там проходящие реабилитацию участники СВО смогут заниматься вместе со спортсменами в рамках совместных тренировок и матчей.