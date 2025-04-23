В Саратовской области расширены меры поддержки для участников СВО

В Саратовской области решено распространить меры поддержки, принятые для семей участников СВО, на граждан, защищающих наши границы и приграничные территории. На заседании облдумы заместитель прокурора области Владислав Савенко представил законопроект, направленный на устранение пробелов в региональном законодательстве.

В сфере социальной поддержки семей участников специальной военной операции на федеральном уровне принят целый ряд актов, закрепляющих меры поддержки как для самих участников, так и для членов их семей. В федеральных законах указано, что государственная поддержка должна распространяться не только на граждан, выполняющих задачи на территории Украины и новых субъектах Российской Федерации, но и на граждан, выполняющих задачи по отражению вооружённого вторжения, вооружённой провокации на государственной границе и приграничных территориях.

«Эта позиция уже отражена в актах правительства области, — сообщил Владислав Савенко. — Такой подход в полной мере соответствует конституционным принципам справедливости и равенства».

Действующая редакция закона области «Об образовании» предусматривает бесплатное горячее питание в школах и проезд на общественном транспорте только для детей лиц, участвовавших в СВО на территории Украины и новых субъектов Российской Федерации.

Зампрокурора указал на несправедливую ситуацию: граждане, выполняющие столь же важные задачи, оказываются в неравном положении. «Законопроект дополняет перечень категорий граждан и устраняет указанное неравенство, он закрепляет равные права на меры социальной поддержки для всех семей участников специальной военной операции, в том числе тех, кто защищает страну на границе и в приграничных районах»,— подытожил заместитель прокурора. Депутаты поддержали законопроект.

Татьяна Смирнова