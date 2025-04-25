Мэрия Саратова через суд изымает у семьи экс-мэра Аксененко 4,7 га у Зоринского

Администрация Саратова пытается забрать отданный под аренду земельный участок около поселка Зоринский Гагаринского района. Ранее мэрия уже проиграла в Арбитражном суде Саратовской области по этому делу, но сейчас подала апелляцию.

Ответчиком является ООО «Старт». В 2016 году чиновники отдали в аренду на девять лет 47 тыс. кв. м земли в Расковском муниципальном образовании с видом разрешенного использования «для размещения объектов производственного назначения». Изначально она была предоставлена Дмитрию Куркину, затем он передал права аренды ООО «Старт».

Чиновники осмотрели участок, выяснили, что он не огорожен, доступ к нему свободный, он зарос. Таким образом, администрация пришла к выводу, что арендатор нарушает договор, так как не использует участок. «Старту» направили уведомление о расторжении договора, но фирма не стала в добровольном порядке этого делать.

На суде представитель организации сообщил, что на участке планируется возвести складской комплекс. В частности, арендатором получены технические условия на присоединение к электрическим сетям, системам водоснабжения, получены многочисленные согласования, разработана проектная документация, получен технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполнен расчет загрязнений атмосферного воздуха.

Судья Юлия Святкина пришла к выводу, что эти действия прямо свидетельствуют об использовании земли и отказал мэрии в удовлетворении иска.

ООО «Старт» зарегистрировано в Саратове в 2013 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. 2024 год компания закончила с нулевой выручкой, а убыток составил 60 тыс. руб. Компанией руководит зять бывшего мэра Саратова Юрия Аксененко Дмитрий Куркин. Он же владеет ООО «Элвис-К» (аренда и управление недвижимостью). Также господин Куркин возглавляет ООО «Синема-Си-Ти», у которого суд первой инстанции по требованию Росимущества в минувшем марте изъял кинотеатр «Саратов». Владельцами «Старта» значатся соучредитель «Синема-Си-Ти» Владимир Куркин и Олег Зуйкин.

Это не первый суд между администрацией Саратова и ООО «Старт». Так, до Верховного суда дошло дело о расторжении договора аренды на земельные участки общей площадью более 20 тыс. кв. м на Московском шоссе, предоставленные для строительства автосалона. ООО «Старт» проиграло в этом деле.

Ольга Симонова