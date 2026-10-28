В Европарламенте допустили назначение нескольких переговорщиков с Россией
В Евросоюзе (ЕС) нет единства по вопросу переговоров с Россией, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер. По его словам, обсуждается выдвижение не одного переговорщика с Россией, а группы.
Как пояснил парламентарий, некоторые страны ЕС «скептически относятся к самому принципу переговоров», а другие — в частности, Словакия — хотят «максимально нормализовать» отношения с Россией. «В Совете ЕС обсуждается вопрос о назначении одного или нескольких переговорщиков... Назначение более чем одного переговорщика могло бы лучше отразить многообразие взглядов внутри ЕС»,— рассказал он «Известиям».
27 октября Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гарой Стёре. Беседа длилась полтора часа, российская сторона назвала ее содержательной, финская сторона — откровенной. Стороны договорились продолжать прямые контакты. Оба европейских лидера при этом отмечали, что вели беседу как лидеры своих стран, а не представители Европы.