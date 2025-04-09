Трамп: США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%

США немедленно повышают торговые пошлины в отношении Китая до 125%, сообщил американский президент Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

«Из-за неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков, я повышаю пошлины, взымаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно»,— написал он в соцсети Truth Social.

Вместе с тем, он поставил на паузу пошлины в отношении более 75 стран, которые обратились к Белому дому с просьбой о переговорах об урегулировании пошлин и не предприняли никаких ответных действий против Соединенных Штатов. «Я санкционировал 90-дневную паузу, а также существенно пониженный взаимный тариф в размере 10% на этот период — также с немедленным вступлением в силу»,— написал господин Трамп.

2 апреля Дональд Трамп объявил о «взаимных» пошлинах против товаров из 185 стран, включая Китай. В ответ власти КНР ввели дополнительные пошлины в размере 34%.

Вчера, 8 апреля, США повысили пошлины на китайские товары до 104%, объяснив это тем, что Китай не отменил свои зеркальные пошлины. Сегодня власти КНР сообщили, что в ответ также повышают пошлины на американские товары до 104%. Торговая война США и КНР отражается на мировой торговле, заявляла накануне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она говорила, что основной опасностью этой борьбы для российской экономики может стать снижение мировых цен на нефть.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп заигрался на повышение».

Александр Рыльский