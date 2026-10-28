Лула да Силва назвал позором бегство Болсонару из Бразилии
Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал отъезд из страны проигравшего выборы Флавиу Болсонару. По мнению президента, господину Болсонару следовало остаться и доказать несостоятельность выдвинутых против него обвинений.
«Такой поступок — уехать из Бразилии — позорный... Я сожалею, что он покинул Бразилию. Он мог бы остаться здесь и доказать, что обвинения не соответствуют действительности»,— прокомментировал Лула да Силва (цитата по El Colombiano).
Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов и обеспечил себе четвертый срок во главе государства. Итоги голосования стали неожиданностью, потому что победу прочили правому сенатору Флавиу Болсонару. 27 октября Верховный суд Бразилии обязал господина Болсонару сдать паспорт по делу об отмывании денег. В тот же день появилась информация, что политик сбежал из Бразилии. По данным CNN, он вместе с семьей прибыл в США.