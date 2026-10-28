Лула да Силва назвал позором бегство Болсонару из Бразилии

Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал отъезд из страны проигравшего выборы Флавиу Болсонару. По мнению президента, господину Болсонару следовало остаться и доказать несостоятельность выдвинутых против него обвинений.